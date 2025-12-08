Es oficial: Jugador de la Selección Colombia cambió de equipo pensando en el Mundial

Deiver Machado tomó una decisión clave para su futuro, buscar más minutos en Europa y mantener viva su opción de estar en la lista final de Colombia para el Mundial 2026. Tras perder protagonismo en Lens, el lateral izquierdo ya tiene nuevo club en la Ligue 1.

Deiver Machado es nuevo jugador del Nantes

El fichaje ya es oficial. Machado fue anunciado por el Nantes, equipo que pagó cerca de 500.000 euros por su traspaso desde el Lens. El colombiano firmó contrato hasta junio de 2028, aunque solo podrá debutar a partir del 1 de enero, cuando se abra el mercado de invierno.

“Deiver Machado es auriverde. Bienvenido a tu casa”, publicó el club francés en su comunicado de bienvenida. El lateral de 32 años ya tiene experiencia en la Ligue 1, donde jugó con Toulouse y posteriormente con Lens, club con el que disputó 117 partidos y en el que se convirtió en pieza importante durante gran parte de su etapa.





Cambio pensando en el Mundial

A pesar de haber sido parte del proceso de Néstor Lorenzo desde el inicio, sus pocos minutos en la última temporada lo alejaron de las convocatorias recientes. Con Cristian Borja, Johan Mojica y Álvaro Angulo ganando terreno, Machado necesitaba dar un paso para recuperar protagonismo.

La salida de Lens ya estaba cantada, como lo expresó en su emotivo mensaje de despedida: “No es fácil decir adiós a un lugar en el que has sido feliz, pero me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo en cada uno de mis 117 partidos aquí y que recordaré con orgullo”.

Su llegada lo convierte en el quinto colombiano en vestir la camiseta del Nantes, tras el paso de Mario Alberto Yepes, Felipe Pardo, Alexander Viveros y Víctor Bonilla.

Machado apuesta por su continuidad y por volver a pelear un puesto en la Selección Colombia. La temporada 2026 será decisiva para su gran objetivo, estar en la lista mundialista y defender los colores de la Tricolor en Estados Unidos, México y Canadá.