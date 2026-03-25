Millonarios, con cambios para la Sudamericana: afectado el clásico capitalino

Millonarios goza de un buen momento en la Liga BetPlay, luego de entrar en la pelea por los 8 clasificados a los playoffs de la Liga BetPlay. La victoria vs. Once Caldas dejó al elenco de Fabián Bustos en zona de clasificados, con el calendario al día, luego del pésimo arranque de campeonato.

El efecto del entrenador es absoluto: sus números lo avalan y el estilo de juego es pragmático. A punta del orden, han conseguido los resultados necesarios. Ahora, Millonarios no solo tendrá el reto en Liga BetPlay, sino que afrontará la fase de grupos de la Copa Sudamericana, luego de eliminar a Atlético Nacional en la fase previa.

Y es que el calendario para Millonarios en abril será apretado: disputará 7 partidos, contando la fase de grupos de la Copa Sudamericana y lo que será el remate del todos contra todos en la Liga BetPlay.

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En los días anteriores, CONMEBOL dio a conocer los horarios para la fase de grupos. Sin embargo, Millonarios tendrá un cambio para su debut en el estadio El Campín.

Millonarios, con cambios para su debut como local en Copa Sudamericana

Inicialmente, Millonarios recibía a Boston River, en Bogotá, el 15 de abril a las 9:00 p.m. Ahora, el partido se disputará el 14 de abril, a la misma hora. Este cambio fue a raíz de la programación del clásico capitalino, que coincidía por esas fechas.

Adicionalmente, Santa Fe no completaría sus días de descanso respectivo, teniendo en cuenta que disputarán la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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En ese orden de ideas, el clásico capitalino, entre Millonarios y Santa Fe, se disputará el domingo 12 de abril, a las 2:00 p.m.