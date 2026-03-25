Primera baja confirmada de Millonarios en Copa Sudamericana: se perdería toda la fase de grupos

Millonarios fue uno con Hernán Torres y otro muy diferente con la llegada de Fabián Bustos. Los fichajes llegaron a aportar y con el entrenador argentino, la confianza del plantel, la actitud en cancha, la presión frente a los rivales empezó a dar de qué hablar. Era una cara completamente nueva y todos los jugadores le respondieron a Bustos.

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De hecho, uno de los futbolistas que estaba en un bajo nivel era Sergio Mosquera. El zaguero central fue un cerrojo enorme en el juego ante Atlético Nacional por la fase previa de la Copa Sudamericana privando los ataques del cuadro antioqueño. Recuperó su nivel y se afianzó, pero se confirmó lo peor con una dura lesión.

Contra Nacional por la Liga BetPlay, Sergio Mosquera presentó molestias físicas en su hombro y fue sustituido antes de que acabara el primer tiempo. Infortunadamente, y, a falta de los exámenes que confirmaran la lesión oficial, las declaraciones de Fabián Bustos no indicaban nada bueno con el defensor central.

Justamente, tras los resultados de los exámenes, Millonarios envió un comunicado este martes 24 de marzo oficializando el golpe sufrido. Como era de esperarse, el panorama no es bueno y no estaría en los seis partidos de la fase de grupos.

LA LESIÓN DE SERGIO MOSQUERA QUE MILLONARIOS LO SUFRE PARA COPA SUDAMERICANA

Una vez terminado el compromiso contra Nacional, Fabián Bustos detalló en rueda de prensa que, “el doctor me dijo que en el pectoral superior tiene una lesión; los doctores saben de estos temas palpando. Hay que hacer la resonancia. Por lo general, esas lesiones son desgarros. Mañana, por la tarde, (19 de marzo), vamos a saber a ciencia cierta qué tanto es la gravedad”.

Con el paso de los días y con la ausencia del central frente a Once Caldas, este martes 24 de marzo se confirmó el parte médico oficial que lo dejaría afuera por varios meses.

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Por medio de un comunicado, Millonarios expresó, “después de los exámenes diagnósticos realizados al jugador, Sergio Mosquera, se determinó que sufrió una ruptura del tendón del pectoral mayor. Luego de los conceptos de los especialistas se le realizó intervención quirúrgica para su reparación. El jugador ya se encuentra en proceso de recuperación. Incapacidad según evolución”.

En ese sentido, Sergio Mosquera ya fue operado con éxito y ahora entrará en la fase de recuperación. De acuerdo con ese parte médico, parece que el ex Deportes Tolima estará afuera de las canchas por tres meses. Ese panorama lo dejaría afuera de toda la fase de grupos.

MILLONARIOS Y EL CALENDARIO EN COPA SUDAMERICANA QUE DEJARÍA AFUERA A SERGIO MOSQUERA

Ahora con la Copa Sudamericana, Millonarios tendrá que resguardar algunas fichas en la Liga BetPlay o apuntarle a los dos torneos. El internacional es sin duda una de las prioridades, además, Fabián Bustos ya sabe lo que es tomar este tipo de retos en copas continentales.

Con la necesidad de apurar las competencias por el Mundial, la Copa Sudamericana se jugará entre abril y mayo, y no le alcanzaría a Sergio Mosquera para regresar con el equipo después de la dura lesión en el pectoral mayor.

A los embajadores les tocó un grupo complejo con O’Higgins, Boston River y Sao Paulo como los rivales. Con dos meses de competencia internacional, y, ante la incapacidad de Mosquera, perderán a un experimentado. Este es el calendario de Millonarios en Copa Sudamericana:

Martes 7 de abril

O’Higgins vs Millonarios

Martes 14 de abril

Millonarios vs Boston River

Martes 28 de abril

Millonarios vs Sao Paulo

Jueves 7 de mayo

Boston River vs Millonarios

Martes 19 de mayo

Sao Paulo vs Millonarios

Martes 26 de mayo

Millonarios vs O’Higgins

EL REEMPLAZO DE SERGIO MOSQUERA EN MILLONARIOS

Con la lesión de Sergio Mosquera, Fabián Bustos ya tomó la decisión de reemplazarlo con el uruguayo Édgar Elizalde que fue una de las figuras contra Once Caldas con una asistencia. Bajo ese panorama, estaría el charrúa al lado de Andrés Llinás y Jorge Arias como los centrales.

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A su vez, Fabián Bustos también podría cambiar de esquema y jugar solo con dos centrales en vez de tres, si así lo desea. Entre las opciones puede convocar a Álex Moreno Paz como otra de las posibilidades dentro de esa zaga defensiva sin Sergio Mosquera.