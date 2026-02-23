Camerino roto en América: los directivos no se ponen de acuerdo

El equipo comandado por David González vuelve a ser el centro de conversación en el Fútbol Profesional Colombiano tras darse a conocer que el mercado de fichajes todavía no estaría cerrado y que intentarán hasta el último momento contratar a otro delantero para la temporada.

Tanto Marcela Gómez como el propio Tulio Gómez han estado al tanto del mercado de fichajes e intentan hacer lo mejor para el equipo, pero habría una serie de desacuerdos entre ambas partes, ya que tienen intereses distintos para el jugador que reforzaría la zona ofensiva.

Marcela y Tulio Gómez no se ponen de acuerdo para el fichaje de América

América de Cali se reforzó con grandes figuras como Yeison Guzmán, Daniel Valencia y Marlon Torres, pero aún así a González le seguiría haciendo falta un jugador de jerarquía y olfato goleador, por lo que habrían estado preguntando por las condiciones del fichaje de Leonardo Castro, Luciano Pons, entre otros.

Marcela Gómez, presidenta del club, recientemente dio a conocer que hay varias opciones sobre la mesa que están evaluando con precaución porque no quieren hacer una mala inversión.

Al mismo tiempo, Tulio Gómez sigue de cerca el mercado de fichajes y se interesa por las jóvenes promesas que militan en el fútbol internacional, tal como Gustavo Javier del Prete, atacante de Atlas de México.

Mientras que Marcela Gómez estaría interesada en un atacante de más experiencia y recorrido como lo es Michael Rangel, quien terminó contrato con Llaneros en 2025 e inició el presente año sin club, aunque todo podría estar encaminado a un posible regreso a América de Cali, escuadra en donde logró salir campeón y marcar varios goles que en este momento le vendrían bien a la institución.

Otros jugadores que intentó fichar América

El cuadro 'escarlata' no la pasó tan bien durante el mercado de fichajes, ya que su búsqueda para contratar a un delantero no fue nada fácil. Leonardo Castro le cerró las puertas e intentaron ir por Luciano Pons, pero Bucaramanga se quedó con la opción de compra. Posteriormente intentaron con 'Titi' Rodríguez, a quien también dirigió David González, pero el jugador ya tenía una oferta de Deportivo Cali.