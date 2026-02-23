Jugador de la Liga BetPlay habría atropellado a una persona quien finalmente murió

Un futbolista de la Liga BetPlay estaría involucrado en un accidente de tránsito que terminó con la muerte de una persona en la ciudad de Villavicencio. El caso se mantiene en investigación.

El hecho habría ocurrido en el barrio Maracos de la capital del Meta durante el fin de semana anterior. Según versiones preliminares, el jugador presuntamente habría atropellado a un ciudadano de 65 años que se movilizaba en bicicleta.

Futbolista de Llaneros habría atropellado a una persona

El futbolista señalado es Marlon Sierra, mediocampista de Llaneros Fútbol Club, quien supuestamente habría estado conduciendo el vehículo involucrado en el accidente.

De acuerdo con la información que ha trascendido, la víctima es un vigilante de cuadra que se desplazaba en su bicicleta al momento del impacto. Posteriormente, el ciudadano falleció a causa de las heridas sufridas.

También se ha indicado que a Sierra se le practicó una prueba de alcoholemia, la cual habría arrojado que había consumido licor. No obstante, el futbolista habría sido dejado en libertad un día después, mientras continúan las indagaciones.

Las autoridades competentes están adelantando la investigación para esclarecer cómo habrían ocurrido los hechos, establecer responsabilidades y determinar si hubo o no conductas punibles.

La familia de la persona fallecida ha pedido justicia y que se conozca la verdad sobre lo sucedido en el barrio Maracos, insistiendo en que el caso no quede impune.

Marlon Sierra, jugador de Llaneros

Marlon Sierra, oriundo del departamento del Meta y de 31 años, se desempeña como mediocampista en Llaneros, equipo con el que habría sido titular el pasado viernes en el empate 2-2 frente a Independiente Medellín por la octava fecha del campeonato.

Por ahora, Llaneros FC no se ha pronunciado oficialmente sobre la situación. Se espera que en las próximas semanas las autoridades entreguen mayores detalles que permitan esclarecer el caso y definir la situación jurídica del futbolista.