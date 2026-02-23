¡Se supo todo! Fabián Sambueza contó qué dijo para que lo expulsaran

Deportivo Cali rescató un valioso empate 0-0 en su visita a Atlético Bucaramanga, en duelo correspondiente a la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-I. El gran protagonista de la noche fue el arquero Pedro Gallese, quien sostuvo el resultado con una actuación determinante. Fabián Sambueza, figura del leopardo, fue expulsado.

El encuentro cambió de rumbo al minuto 34, tras la expulsión de Fernando Álvarez, que dejó al conjunto vallecaucano con un hombre menos: “es que es difícil hacer un balance en todo positivo cuando no convertimos las situaciones que tuvimos en la semana. habíamos hablado, tuvimos la teníamos que aprovechar esas situaciones, no la aprovechamos, aseguró Fabián Sambueza en la zona mixta.

El árbitro Alejandro Moncada expulsó a Fabián Sambueza

A partir de ese momento, Bucaramanga asumió el control del balón, adelantó sus líneas y generó constantes aproximaciones, pero se encontró con un Gallese inspirado, seguro en cada intervención: “Yo sigo insistiendo que hay que tratar de ser más efectivo. Creo que las situaciones las tuvimos. Yo tuve una clara que cabeceé, no era para darle fuerza, sino más bien dirección y me equivoqué de fuerza. Pero si prestamos atención al partido, creo que tuvimos 6-7 situaciones para hacer gol y no las convertimos, Luciano, y también tuvo algunas, él generalmente no falla, hoy le tocó fallar. Y seguramente hará su propia crítica”.

El equipo local insistió durante gran parte del compromiso, aunque sin eficacia en la definición. En el tramo final, también sufrió la expulsión de Fabián Sambueza, lo que equilibró las cargas y le permitió al Cali resistir con mayor orden: “Cometí un error que me sirve también de aprendizaje. Le dije una palabra al árbitro que no se la tendría que haber dicho. Creo que también es parte de la frustración, del enojo, de la rabia, porque al final a mí me pega no me quita una, entonces bueno”.

El empate dejó sensaciones divididas: Bucaramanga lamentó no capitalizar su dominio, mientras que el Cali celebró un punto valioso, respaldado en la solidez y liderazgo de su arquero: “Hoy en este partido creo que me equivoqué por ahí en alguna jugada que podría haber salido a un toque. Trasladé algunas pelotas que no las tenía que trasladar, pero bueno, son momentos donde uno ahora en mi paso, mañana tenemos descanso, miraré el partido, analizaré y trataré mejorar para eso también estamos acá”.

Fabián Sambueza aseguró sobre su expulsión: “La realidad es que le dije que era un cagón"

El mediocampista reveló que le dijo al árbitro para que lo expulsaran: “La realidad es que le dije que era un cagón, me puse así por eso, pero son jugadas que como que me llenan de rabia por todo lo que viene pasando, me pegan, me pegan, me pegan, no me pitan, entonces. llega un momento que uno se enoja”.

Por último, el mediocampista aseguró: “Me dio rabia y me dejé llevar desde el momento del partido. Tocará mejorar esa parte. del oficio. Son seres humanos al fin y al cabo al final la se equivoca, pero tranquilidad para eso estamos tratando de mejorar”.