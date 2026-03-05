¿Marsiglia convocaría a Catalina Usme? Escenario perfecto para Liga de Naciones

Queda una sola fecha de la SheBelieves Cup, competencia en la que la Selección Colombia fue invitada por Estados Unidos para afrontar un reto de preparación antes de la Liga de Naciones de la Conmebol en la que enfrentarán a Venezuela, Chile y Argentina en el mes de abril.

La Selección Colombia jugará la última jornada de la SheBelieves Cup frente a Estados Unidos con la ilusión a tope por conseguir el título. Necesitarán ganar por tres goles y deberán esperar que Canadá no supere a Argentina en el duelo preliminar el sábado 7 de marzo.

Para esta edición, y como ha sido costumbre en la Liga de Naciones de la Conmebol, Ángelo Marsiglia no ha tenido en cuenta a Catalina Usme, máxima goleadora de la Selección Colombia. De manera repentina, la ahora, jugadora del América de Cali dejó de estar en las listas.

Sin duda alguna, esto ha sorprendido bastante en cada convocatoria de la Selección Colombia. Catalina Usme demostró estar a tope en su regreso al América de Cali reportándose con goles y lujos que podrían acercarla de nuevo al combinado nacional. De hecho, en la Liga de Naciones sería el mejor escenario.

EL MEJOR ESCENARIO PARA TENER DE VUELTA A CATALINA USME

Uno de los grandes problemas que tiene la Selección Colombia de Ángelo Marsiglia es la generación de juego. Se encomiendan a la nueva versión de Linda Caicedo que ha salido más del área, ha tenido una labor de sacrificio ayudando en la defensa y en el mediocampo, pero hace falta esa jugadora como Catalina Usme, dueña de todas las pelotas paradas, que cambie un partido con un remate de larga distancia y en América lo ha hecho bien.

Los dos primeros partidos de la Selección Colombia en la Liga de Naciones de la Conmebol frente a Venezuela y Chile serán en el Estadio Pascual Guerrero y sería el mejor escenario para poder convocar a Catalina Usme, una jugadora que sabe lo que es actuar en esa cancha y que puede responder a las exigencias que requiere en este momento el combinado nacional.

La ausencia de Catalina Usme sorprende a cualquiera que esperaba verla debutar en esta novedosa competencia y ser parte del ciclo mundialista de cara a la Copa del Mundo de Brasil en 2027. Regresar ante Venezuela y Chile en el Estadio Pascual Guerrero sería ideal, pues, conoce a la perfección ese recinto deportivo y, además, su vuelta al América de Cali le ha venido muy bien.

En la primera convocatoria de la Selección Colombia en esta Liga de Naciones de la Conmebol, Ángelo Marsiglia no tuvo en cuenta a la máxima goleadora. Cuando le preguntaron, el entrenador había indicado que esto pasaba por un cambio generacional que quería tener.

Si bien lo ha hecho con jugadoras como Valerin Loboa, Gabriela Rodríguez, Greicy Landázuri, Wendy Bonilla, Linda Caicedo, Juana Ortegón, entre otras, también hay otras como Carolina Arias o Daniela Montoya que son veteranas y referentes de la Selección Colombia cada una con 35 años. Si se busca un cambio generacional es extraño que Montoya y Arias sigan siendo las líderes y no Catalina Usme.

Solo Ángelo Marsiglia tendrá esa decisión de definir la lista de convocadas para la Liga de Naciones en el mes de abril. ¿El hecho de que se jueguen los partidos en Cali podría acercar a Catalina Usme? Habrá que esperar si se da esto, pues, para la SheBelieves Cup, torneo que sirve como preparación para Venezuela, Chile y Argentina no la tuvieron en cuenta.