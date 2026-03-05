Selección Colombia tiene cambios de última hora en su roster para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

La Selección Colombia ultima detalles para debutar en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 este viernes 6 de marzo enfrentando a Puerto Rico en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan.

A pocas horas para el primer juego por el grupo A, la Federación Colombiana de Béisbol ha dado a conocer cambios de última hora en el roster que tiene a su cargo el mánager José Mosquera.

Y es que Jorge Alfaro, Reiver San Martín, Elías Díaz y Tayron Guerrero no harán parte del equipo colombiano en el certamen al argumentar en algunos casos asuntos personales y en otros por no obtener los respectivos permisos

Teniendo en cuenta las bajas anunciadas, la Federación Colombiana de Béisbol incluyó en el roster a Tito Polo, Luis Escobar, Ezequiel Zabaleta y Daniel Vellojín.

Abridor de Colombia para el juego 1 del Clásico Mundial de Béisbol

Según se informó, el zurdo José Quintana será el encargado de estar en la lomita de lanzamientos en el primer partido del certamen contra Puerto Rico.

Quintana, que además, oficializará como capitán de Colombia, tratará de demostrar toda su experiencia y categoría en Grandes Ligas.

El lanzador nacido en Arjona participará en su segundo clásico Mundial de Béisbol, ya que en la edición de 2017 lanzó 5.2 entradas y logró cuatro ponches.

Calendario de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

6 de marzo

Colombia Vs Puerto Rico

Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico

7 de marzo

Colombia Vs Canadá

Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico

8 de marzo

Colombia Vs Cuba

Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico

9 de marzo

Colombia Vs Panamá

Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico