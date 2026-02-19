Camilo Ayala fue presentado por su nuevo equipo de la Liga BetPlay

El inicio de la Liga Betplay ha estado bastante marcado por la intensidad de los equipos y los resultados que no han beneficiado del todo a algunos de los participantes, principalmente en cinco clubes que comenzaron con el pie izquierdo la competencia y que tuvieron que dar de baja a sus directores técnicos.

Entre los clubes perjudicados están Millonarios, Jaguares, Boyacá Chicó, Cúcuta y Alianza FC. La mayoría de ellos ya confirmó a su nuevo director técnico y el último fue justamente el equipo de Valledupar, el cual anunció a Camilo Ayala como su estratega para el resto de la temporada 2026.

Alianza hizo oficial la llegada de Camilo Ayala

Aunque el cuadro de Valledupar todavía no tiene un puesto asegurado en el descenso, pero justamente esta es una de las situaciones que las directivas del club quieren prevenir, por lo que tomaron la decisión de destituir del cargo como director técnico a Hubert Bodhert.

El estratega cartagenero de 54 años se despidió de manera oficial de Alianza FC, equipo en el que militó por casi un año y al cual considera su casa. Bodhert pudo rescatar la permanencia del equipo durante la temporada 2025, pero el inicio de la Liga Betplay 2026 no fue el mejor de todos, viéndose obligado a dar un paso al costado en el proyecto del club.

Sin embargo, el club no tardó mucho para hallar un "plan b" para recomponer rápidamente el mal momento en la competencia y en donde Camilo Ayala fue la solución, un estratega joven y experimentado al cual decidieron darle el voto de confianza para dirigir el resto de la competencia local.

Ayala solo ha tenido la experiencia de dirigir con el cuadro 'volcánico', pero Alianza cree en su proyecto deportivo y todo parece indicar que habría un acuerdo fijo, por lo que el técnico viajó rápidamente a la sede del equipo para ultimar detalles con respecto a su vinculación y, posteriormente, fue presentado de manera oficial el jueves 19 de febrero.

¿Cómo le fue a Camilo Ayala como DT de Pasto?

Como entrenador de Pasto, Camilo Ayala dirigió 37 partidos, donde consiguió doce victorias, diez empates y 15 derrotas. El exjugador de los nariñenses fue anunciado como DT a inicio de año, pero su cargo solamente le duró 9 meses, despidiéndose del club el 27 de septiembre.