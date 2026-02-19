Nacional no se salvó y Dimayor le impuso drástica sanción tras partido con Cali

Atlético Nacional sufrió un duro golpe en la Liga Betplay a pesar del buen arranque que habían tenido al sumar tres victorias consecutivas. Fue justamente Deportivo Cali la escuadra que le puso el "tatequieto" al equipo de Diego Arias al vencerlo por la mínima diferencia.

Fue Juan Ignacio Dinenno el que le apagó la racha a Nacional con un certero golazo de cabeza, pero este no fue el único golpe que recibió el 'verde paisa', ya que Dimayor también tomó medidas después de este compromiso y le impuso una nueva sanción.

Dimayor no perdonó a Nacional y le impartió millonaria multa

El 'verde paisa' llegaba como principal candidato a llevarse el triunfo a pesar de auspiciar como visitante tras sus tres victorias consecutivas. Sin embargo, fue el cuadro 'azucarero' el que terminó sorprendiendo, hizo respetar su casa y se impuso por la mínima diferencia gracias a la anotación de Dinenno.

Nacional sufrió un golpe de realidad en un partido que terminó bastante caliente, lo que quedó demostrado no solo por las polémicas declaraciones de Alfredo Morelos tras la supuesta expulsión que mereció tras un encontrón con José Caldera, sino también por la cantidad de tarjetas amarillas que tuvo que sacar el juez central en el transcurso de los 90 minutos.

La escudra 'verdolaga' fue las más afectada, completando un total de cinco amonestaciones en donde los protagonistas fueron: Milton Casco, Alfredo Morelos, Edwin Cardona, Mateus Uribe y Andrés Felipe Román.

Estos jugadores también fueron los encargados de que el club recibiera una multa impuesta por parte de Dimayor, ya que tal como lo establece el reglamento, cuando un equipo recibe cinco amonestaciones en un mismo partido el equipo deberá pagar $1.750.905.

¿Cuándo será el próximo partido de Nacional en la Liga BetPlay?

El siguiente duelo de Atlético Nacional para reivindicarse con sus fanáticos tras la derrota ante Cali y lo hará justo en el marco de la fecha 8 frente a Alianza FC. El duelo entre ambas escuadras se llevará a cabo el sábado 21 de febrero en el Atanasio Girardot sobre las 18:20 hora local.