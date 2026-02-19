Equipo del FPC ya negocia el regreso de Germán Cano

El mercado de fichajes de la Liga Betplay no para de sorprender en el presente arranque de la temporada 2026 en la que ya se confirmó el regreso de Radamel Falcao y Luis Fernando Muriel, pero no son las únicas estrellas que llegarían a reforzar el Fútbol Profesional Colombiano.

Germán Ezequiel Cano, el experimentado delantero argentino sería uno de los jugadores que tendría en sus planes regresar a la Liga Betplay. Sería justamente Independiente Medellín el equipo que estaría negociando su regreso, un viejo conocido, con el cual ya ha habido varios acercamientos durante el presente año.

Medellín quiere traer de regreso a Germán Cano

El 'poderoso de la montaña' no arrancó de buena manera la temporada a nivel local y las expectativas sobre su participación en la 'Gloria Eterna' no eran muy altas, pero Alejandro Restrepo logró "cerrar más de una boca" al vencer a Liverpool de Uruguay en el partido de ida por un marcador de 1-2.

A esta gran noticia deportiva se suma también una que dio a conocer Federico Spada, gerente deportivo del club paisa que reveló lo que se ha venido haciendo en el mercado de fichajes, en donde confesó que estuvieron cerca de fichar al delantero que brilla en este momento con Millonarios, Rodrigo Contreras, pero también de traer de nuevo a Germán Ezequiel Cano.

Spada reveló que antes de contar con Fydriszewski en los planes estuvo Contreras, aunque también alcanzaron a negociar con el experimentado delantero de 38 años. El gerente deportivo dio a conocer que hubo acercamientos con su representante y que están a la espera de lo que pueda llegar a pasar con su contrato en Fluminense.

"Con Germán Cano hablamos dos veces con el representante; ellos nos dijeron que él tiene contrato hasta diciembre y vamos a esperar".

¿Cómo le ha ido a Germán Cano con Medellín?

El centro delantero ha tenido dos etapas por el 'poderoso de la montaña' y en total ha tenido la oportunidad de sumar 196 partidos, más de 16.000 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se ha podido reportar con 129 goles, 16 asistencias y el título de la Copa Colombia en la temporada 2019.