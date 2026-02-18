Camilo Ayala volvería a dirigir en el FPC: ya tendría todo acordado

Camilo Ayala decidió dar un paso al costado como director técnico de Pasto y se creía que esta inesperada decisión se había tomado con respecto a su continuidad estaba relacionada con respecto al reciente escándalo de las apuestas deportivas durante su mandato, pero el estratega reveló que había sido una decisión netamente deportiva que beneficiaría a ambas partes.

Deportivo Pasto se despidió del referente del club como jugador y quien duró 9 meses en el banquillo técnico. Sin embargo, este no sería el final del camino para el paisa de 39 años, ya que Alianza FC sería el club que le abra las puertas de nuevo en la Liga Betplay en pleno inicio del semestre de apertura.

Camilo Ayala sería nuevo DT de Alianza FC

Camilo Ayala renunció a la dirección técnica de Deportivo Pasto debido al mal rendimiento acumulado en lo corrido del segundo semestre de 2025, pues luego de doce fechas marchaba último con apenas diez puntos.

Alianza también tomó decisiones drásticas en el inicio de la Liga Betplay de apertura 2026 y destituyó del cargo como director técnico a Hubert Bodhert tras un saldo de seis partidos consecutivos sin sumar de a tres puntos y de quedar justo en la última casilla del torneo.

Ahora, la escuadra de Valledupar está en busca de un nuevo entrenador para recomponer este desastroso camino que dejó Bodhert y la principal opción es Camilo Ayala, uno de los estrategas más jóvenes del Fútbol Profesional Colombiano, pero al cual le darían el voto de confianza.

Ayala solo ha tenido la experiencia de dirigir con el cuadro 'volcánico', pero Alianza cree en su proyecto deportivo y todo parece indicar que habría un acuerdo fijo, por lo que el técnico ya estaría viajando a la sede del equipo para ultimar detalles con respecto a su vinculación.

¿Cómo le fue a Camilo Ayala como DT de Pasto?

Como entrenador de Pasto, Camilo Ayala dirigió 37 partidos, donde consiguió doce victorias, diez empates y 15 derrotas. El exjugador de los nariñenses fue anunciado como DT a inicio de año, pero su cargo solamente le duró 9 meses, despidiéndose del club el 27 de septiembre.