Deportivo Cali rompió los esquemas con decisión de último momento

Poco a poco, Deportivo Cali va escapando de esa realidad adversa del descenso que los ha complicado desde hace unos años. En condición de local han dado de qué hablar, pero de visitante todavía no han podido conseguir los resultados deseados.

Vea también: Falcao y Contreras ponen a sufrir a Millonarios ¿Cuántos partidos se perderán y cuándo volverán a jugar?

Cali dio el golpe superando por la mínima diferencia a Atlético Nacional en un vibrante partido en el que Alberto Gamero se estaba jugando su cargo después de los malos resultados y de la falta de confianza por parte de algunos hinchas azucareros.

En medio de la semana posterior a la victoria contra Atlético Nacional llegó una sorpresiva salida del cuadro azucarero. Cali anunció de manera oficial la no renovación del vínculo contractual de Marcelo Vivas, quien se desempeñaba como el director de la cantera.

Marcelo Vivas se encargó de este rol en la institución desde agosto de 2024, siendo designado en el cargo con la anterior presidencia. Su salida se dio después de que el director argentino dejara su huella con jugadores como Matías Orozco que ya es una realidad en el equipo profesional, y otros futbolistas que Alberto Gamero también ha acercado. Su reemplazo romperá los esquemas.

VANESSA ALIPIO, LA NUEVA DIRECTORA DE CANTERA DEL DEPORTIVO CALI

Afortunadamente, el fútbol ya viene ofreciendo nuevos cargos para mujeres que quieran adentrarse en el balompié colombiano. Marcela Gómez y Paola Salazar como presidentas del América y Águilas Doradas son dos casos de directivas en el Fútbol Profesional Colombiano.

Le puede interesar: Junior tiene la ventaja: América llega con 2 bajas sensibles en ataque

Deportivo Cali anunció que, “el club informa que Vanessa Alipio asumirá el rol de encargada de Cantera, dando continuidad a los procesos deportivos y formativos de nuestras divisiones menores, en línea con el fortalecimiento y desarrollo integral de nuestros talentos”. Vanessa tendrá que seguir esa línea que dejó Marcelo Vivas en la institución.

Vanessa Alipio ha tenido experiencia en el equipo femenino del Deportivo Cali como la mánager del club, también ha hecho parte del balompié vallecaucano siendo la vicepresidenta de la Liga Vallecaucana de Fútbol.

Entre las tareas en la institución, Vanessa se ha encargado de la dirección general y de la cantera. Además, en los últimos años se ha destacado como la gerente deportiva del Deportivo Cali Femenino. Vanessa Alipio tendrá un nuevo cargo, esta vez en el equipo masculino siguiendo lo hecho en toda su experiencia como verdiblanca.

Lea también: Primera decisión en Santa Fe tras la derrota ante Jaguares

Vanessa Alipio tendrá que seguir por esa misma línea del Deportivo Cali con la cantera que le ha dado muchos éxitos a la institución y al fútbol europeo con tantos jugadores que han salido del club al exterior. Además de trabajar a los futbolistas que ya son realidades como Matías Orozco o Juan Manuel Arango que ya están en el primer equipo y ya han jugado en varias ocasiones.