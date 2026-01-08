Camilo Cándido firmaría con un 'grande' luego de salir de Nacional

Camilo Cándido estaría muy cerca de definir su futuro luego de su salida de Atlético Nacional, y todo apunta a que continuará su carrera en un club considerado ‘grande’ del continente.

De acuerdo con la información que circula en Uruguay, el lateral izquierdo será nuevo jugador de Nacional de Montevideo, institución con la que ya tendría un acuerdo para su incorporación en la temporada 2026.

Varios medios uruguayos coinciden en que el futbolista de 30 años ya dio el visto bueno a su regreso al Bolso, restando únicamente detalles administrativos para que se haga oficial su vinculación.

En ese proceso, Nacional de Montevideo tuvo que negociar directamente con Cruz Azul, club que posee los derechos deportivos de Camilo Cándido, pese a que el jugador venía actuando en Colombia.

Atlético Nacional intentó retener al uruguayo tras su buen rendimiento durante 2025, pero la propuesta realizada no fue suficiente para satisfacer las pretensiones del club mexicano.

Estadísticas de Camilo Cándido en Atlético Nacional

Cándido se despide del conjunto antioqueño luego de una temporada con alta carga competitiva, en la que disputó 57 partidos oficiales, acumuló 4.699 minutos y aportó un gol y siete asistencias.

En el plano disciplinario, el lateral también registró 14 tarjetas amarillas y dos expulsiones, siendo uno de los futbolistas más utilizados y regulares del plantel verdolaga.

Balance de Cándido en Nacional de Uruguay

Este será el segundo ciclo de Camilo Cándido en Nacional de Montevideo, equipo al que ya defendió entre 2021 y 2023, periodo en el que logró conquistar cuatro títulos oficiales.

Lea también Millonarios anunció los precios de sus abonos para el 2026-I

A lo largo de su carrera, el defensor también ha vestido las camisetas de Rampla Juniors, Liverpool de Uruguay, Bahía de Brasil y Cruz Azul de México, consolidando una trayectoria internacional.

Se espera que en los próximos días se haga oficial el regreso de Cándido a Nacional de Montevideo, donde buscará reencontrarse con el protagonismo y la regularidad que lo caracterizaron en su primera etapa.