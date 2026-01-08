Millonarios anunció los precios de sus abonos para el 2026-I

Millonarios FC dio a conocer este jueves 8 de enero su plan de abonos para la temporada 2026-I, anuncio que se produjo apenas un día después de confirmar el regreso de Radamel Falcao García como refuerzo estelar del equipo para el primer semestre del año.

La presentación del plan llega en un contexto de alta expectativa entre los hinchas azules, quienes sueñan -al igual que Falcao- con ser campeones de la Liga BetPlay.

Según informó la institución, los abonados antiguos, es decir, aquellos que adquirieron su abono en el segundo semestre de 2025, podrán renovar su lugar desde este jueves 8 de enero y hasta el próximo 20 de enero.

Millonarios aclaró que, una vez finalizado ese plazo, las sillas de los abonados antiguos que no hayan sido renovadas serán liberadas, quedando disponibles para el público general que desee adquirir un nuevo abono.

En cuanto a los beneficios económicos, el club confirmó que los abonados antiguos contarán con un descuento del 35 %, mientras que los nuevos abonados accederán a un 10 % de descuento sobre el precio base. Adicionalmente, habrá descuentos adicionales para quienes realicen el pago utilizando tarjetas de bancos aliados.

El abono para la temporada 2026-I incluye diez partidos como local de la fase regular de la Liga BetPlay, garantizando la presencia del aficionado en los encuentros que Millonarios dispute en El Campín durante el semestre.

Desde el club también se indicó que los abonados podrían recibir beneficios adicionales en caso de que el equipo avance a los playoffs del torneo local, así como descuentos preferenciales si Millonarios clasifica a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Precios abonos de Millonarios 2026-I

Lateral Sur y Norte

Abonado antiguo: $375.375

Abonado nuevo: $519.750

Oriental General Baja Norte y Sur:

Abonado antiguo: $435.435

Abonado nuevo: $602.910

Oriental Central Alta:

Abonado antiguo: $810.810

Abonado nuevo: $1.122.660

Oriental Central Baja:

Abonado antiguo: $600.600

Abonado nuevo: $831.600

Oriental Alta Norte y Sur:

Abonado antiguo: $623.123

Abonado nuevo: $862.785

Occidental General Norte y Sur:

Abonado antiguo: $810.810

Abonado nuevo: $1.122.660

Occidental Central Baja y Alta:

Abonado antiguo: $1.126.125

Abonado nuevo: $1.559.250

Occidental Preferencial Alta Norte y Sur:

Abonado antiguo: $1.028.528

Abonado nuevo: $1.424.115