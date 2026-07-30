Millonarios: definido su rival en octavos de final de Copa BetPlay

Millonarios ya conoce al rival que enfrentará en los octavos de final de la Copa BetPlay: Barranquilla FC, pues el equipo de segunda división eliminó a Junior en una serie que se definió desde el punto penal.

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El conjunto barranquillero dio la sorpresa al empatar 3-3 en el partido de vuelta, disputado en el estadio Romelio Martínez, resultado que dejó un global de 5-5 tras el 2-2 de la ida. En la tanda de penaltis se impuso 5-3, entre otras acciones, gracias a la atajada sobre el cobro de Edwin Herrera.

Barranquilla había tomado ventaja desde los primeros minutos del encuentro y, pese a la reacción de Junior, logró mantenerse con vida hasta llevar la definición a los doce pasos, donde terminó sellando una clasificación histórica.

Millonarios, por su parte, esperaba al ganador de esa llave tras haber asegurado con anticipación su presencia en los octavos de final gracias a su desempeño en la fase 1A del certamen.

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El equipo capitalino obtuvo el primer lugar del grupo B, superando a Llaneros, Boyacá Chicó, Patriotas y Atlético FC, luego de disputar esa instancia reservada para los clubes que no avanzaron a las fases definitivas de la Liga y el Torneo durante el primer semestre.

Con el triunfo de Barranquilla FC, quedó confirmado el cruce entre ambos equipos en la siguiente ronda de la Copa BetPlay.

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La serie comenzará en Bogotá y finalizará en Barranquilla. El reglamento del torneo establece que, cuando se enfrentan clubes de diferentes categorías, el equipo de segunda división tiene el derecho de cerrar la llave en condición de local.

Ahora solo resta que la Dimayor oficialice las fechas y horarios de los compromisos que definirán cuál de los dos equipos avanzará a los cuartos de final.