Campeón se aprovecha de la reestructuración de América para fichar una de sus figuras

América de Cali recientemente dio a conocer un comunicado oficial a través de sus redes sociales en donde menciona varios cambios en la plantilla de jugadores, incluyendo su primera salida confirmada.

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Jorge Soto es el protagonista en esta ocasión, ya que no logró llegar a ningún acuerdo con las directivas de la institución 'escarlata' y su contrato no se renovó, hecho que ha sabido aprovechar Atlético Bucaramanga, el cual se interesó en el guardameta.

Bucaramanga se interesó en Jorge Soto tras su salida de América

América de Cali se roba las miradas en el Fútbol Profesional Colombiano tras darse a conocer que las directivas ya están trabajando en la reestructuración de la plantilla de jugadores, en donde ya se confirmó la primera baja sensible.

Jorge Soto, el experimentado portero de 32 años que habría puesto final a su paso por el conjunto 'escarlata' tras no llegar a un acuerdo sobre su renovación.

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Ahora, el equipo de David González está obligado a comenzar la búsqueda de un nuevo portero para el siguiente semestre, misma tarea que está empezando a cumplir Atlético Bucaramanga, pero el cual tendría ventaja.

Jorge Soto salió como agente libre de la 'mechita' y el 'leopardo', el cual ahora es comandado por Pablo Peirano, se habría interesado en adquirir sus servicios, ya que también están buscando un nuevo aire dándole la salida a Luis Vásquez.

¿Cómo le fue a Jorge Soto con América de Cali?

El portero pereirano de 32 años arribó a la 'mechita' desde el semestre de clausura de 2023 y ha tenido la oportunidad de estar dentro del terreno de juego más de 9.800 minutos, 110 partidos en los cuales recibió 101 goles.

Los demás jugadores que saldrían de América

En el mensaje que se le difundió a los hinchas se dio a conocer que las directivas del club también adelantan negociaciones para darle salida a otros jugadores: Dylan Borrero, Darwin Machis, Andrés Mosquera, Joyan Garcés, Luis Mena, Brayan Correa y Carlos Sierra.

Es por ello que no formarían parte de la pretemporada y de los encuentros amistosos que se llevarían a cabo en el camino al semestre de clausura, tal como el partido ante Houston Dynamo.