Dudamel exigió fichaje en Cali y le cumplen: negocian con un ex América

Sin duda alguna, Deportivo Cali tiene una obligación para el segundo semestre y es la de sellar la clasificación para las fases finales. Estuvieron a nada de lograr ese objetivo en el 2026-I después de tener esperanzas en la última jornada de la Liga BetPlay.

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Un empate frente al Deportes Tolima fue lo que no permitió el ingreso, justo cuando Millonarios, Internacional de Bogotá y Medellín no ganaron en la última fecha. La victoria caleña les daba ese anhelo de estar en los Play-Offs y nuevamente se cayó esa posibilidad.

Desde que acabó el torneo, Deportivo Cali ha buscado las maneras de armarse de la mejor forma para poder competir de buena forma en el segundo semestre del 2026 e intentar llegar a las fases finales, y por qué no, ser campeones, algo que no sucede desde el 2021-II.

Con esto en juego, Rafael Dudamel ya empieza a ver el mercado de fichajes con los posibles nombres que buscaría tener dentro de la plantilla. De hecho, lo que más se ha hablado son salidas, pero el entrenador venezolano ya exigió la contratación de un lateral izquierdo ex América de Cali.

EDWIN VELASCO, EL GRAN OBJETIVO DE RAFAEL DUDAMEL PARA EL CALI

Al Deportivo Cali se le fueron fichas claves, y uno de ellos fue el lateral izquierdo, Andrés Correa tras no llegar a un acuerdo con el tiempo de extensión de contrato. Los azucareros le ofrecieron seis meses y Correa pretendía un vínculo a largo plazo. Bajo ese panorama, Edwin Velasco es el jugador que estarían buscando.

Rafael Dudamel ya dirigió a Edwin Velasco en el Deportivo Pereira. El oriundo de Padilla, Cauca cuenta con una experiencia larga en equipos como Junior de Barranquilla, Atlético Nacional, América de Cali, Once Caldas y actualmente en Deportivo Pasto.

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En su palmarés, el lateral izquierdo ha ganado dos títulos locales con Atlético Nacional y dos ligas con América de Cali. Además, quedó campeón de la Copa Libertadores y Recopa Sudamericana con el cuadro antioqueño.

De acuerdo con información de Sebastián Hurtado, Edwin Velasco tiene contrato con el Deportivo Pasto hasta finales de diciembre de 2026 y esto obligaría a que el Cali negocie por quedarse con el defensor del cuadro volcánico. El interés es real y ahora sigue un nuevo paso para Rafael Dudamel que busca convencer al caucano.

Es una solicitud expresa por parte de Rafael Dudamel para tapar la salida de Andrés Correa. Habrá que esperar en las próximas horas qué pasará con la contratación de Edwin Velasco. Ya trabajaron juntos en el Pereira y podrían volver a encontrarse en el Cali.

CALI TENDRÍA LISTO SU PRIMER FICHAJE PARA LA LIGA BETPLAY 2026-II

Además de ese interés por contratar a un lateral izquierdo como Edwin Velasco, todo parece indicar que el primer fichaje que tendrá Rafael Dudamel y este Deportivo Cali que sueña con sellar la clasificación a los cuadrangulares finales es la llegada de Kalazán Suárez.

El club tendría listo la llegada de Kalazán Suárez que llegará directamente desde la capital colombiana después de la experiencia que tuvo en el nuevo equipo del FPC, Internacional de Bogotá.

Y es que, de acuerdo con información de Andrés Muñoz Ferriño de Zona Libre de Humo, Kalazán Suárez que juega como lateral izquierdo podría ser la gran novedad en el mercado de fichajes del Deportivo Cali. Todo parece indicar que está a pocos detalles de convertirse en el primer fichaje verdiblanco.

LAS BAJAS DEL DEPORTIVO CALI PARA EL SEGUNDO SEMESTRE

En los últimos días, el Cali ya había definido la salida de algunos de sus jugadores. Por medio de un comunicado indicaron que los dos arqueros, Miguel Sánchez, Marco Espíndola y el lateral derecho Luis Manuel Orejuela ya no hacen parte en este 2026-II.

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Además de estas tres bajas del cuadro azucarero, se suman también las de Julián Quiñones, Yani Quintero y Michael Aponzá. En ese sentido, ya son seis ausencias claves con la zaga defensiva que se debilita por las salidas de Luis Orejuela y Quiñones, lateral y defensor central.

El martes 9 de junio se confirmó que dos jugadores no pudieron llegar a un acuerdo para renovar sus respectivos contratos con el cuadro azucarero. Por un lado, está el de Andrés Correa, el lateral izquierdo no aceptó una oferta de extender su vínculo por seis meses más, y el mismo escenario sucedió con Felipe Aguilar. Otro que podría salir al no llegar a acuerdos de extensión de contrato sería Fabián Viáfara.