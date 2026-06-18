América confirmó su primera baja tras no llegar a un acuerdo de renovación

América de Cali se vuelve a robar el protagonismo en el Fútbol Profesional Colombiano tras darse a conocer que las directivas ya están trabajando en la reestructuración de la plantilla de jugadores, en donde ya se confirmó la primera baja sensible.

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El protagonista sería nada más y nada menos que Jorge Soto, el experimentado portero de 32 años que habría puesto final a su paso por el conjunto 'escarlata' tras no llegar a un acuerdo sobre su renovación.

América se despidió de Jorge Soto

El cuadro 'escarlata' no pasa por su mejor momento y al duro golpe deportivo se llegaría a sumar también el anímico por las bajas sensibles que habría en la plantilla y en donde se confirmó la desvinculación de Jorge Soto.

América fue de más a menos en el transcurso del semestre de apertura y el rendimiento de los jugadores bajó considerablemente, lo que le costó eliminaciones de torneo nacional e internacional lo que traería como consecuencia una exhaustiva reestructuración en la plantilla de jugadores.

A través de las redes sociales del club se dio a conocer un importante comunicado en donde se habla sobre el futuro de siete jugadores con los que ya se está negociando su salida a otros clubes.

Sin embargo, la principal novedad del comunicado fue la confirmación de la salida de Jorge Soto, con quien se tuvo intenciones de llevar a cabo una negociación de renovación, pero al no llegar a ningún acuerdo se le agradeció por su tiempo en el equipo.

Los demás jugadores que saldrían de América

En el mensaje que se le difundió a los hinchas se dio a conocer que las directivas del club también adelantan negociaciones para darle salida a otros jugadores: Dylan Borrero, Darwin Machis, Andrés Mosquera, Joyan Garcés, Luis Mena, Brayan Correa y Carlos Sierra.

Es por ello que no formarían parte de la pretemporada y de los encuentros amistosos que se llevarían a cabo en el camino al semestre de clausura, tal como el partido ante Houston Dynamo.

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¿Cuándo será el partido de América vs Houston Dynamo?

América de Cali sigue planificando su calendario de competencia para el segundo semestre de 2026 y ya tiene confirmado un importante compromiso internacional.

El conjunto 'escarlata' confirmó que se enfrentará a Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS) en un partido amistoso que se disputará el próximo 15 de julio en Houston, Texas, una oportunidad ideal para que el equipo colombiano trabaje en las equivocaciones que cometió a lo largo del primer semestre.