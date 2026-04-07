Campuzano tiene estudiado al Medellín: atentos al juego en Copa Libertadores

Atlético Nacional sigue firme en la cima del campeonato y, tras su más reciente victoria 2-1 sobre Jaguares de Córdoba en el estadio Atanasio Girardot, ya empieza a palpitar el clásico paisa frente a Independiente Medellín. Uno de los referentes del mediocampo, Jorman Campuzano, entregó sus sensaciones de cara a ese compromiso, dejando claro el enfoque competitivo del grupo.

Campuzano destacó a Felipe Marín previo al clásico contra Independiente Medellín

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El volante fue directo al referirse al duelo ante el DIM: “nada, es salir a ganar, así seamos visitantes. Siempre los clásicos te exigen eso”. En esa misma línea, resaltó el momento colectivo del equipo y la importancia del trabajo diario: “se están ganando el día a día, eso es muy importante y están respondiendo, que es lo más importante”.

Campuzano también valoró el aporte de los jóvenes que han venido sumando minutos en el equipo. “Marín viene jugando al lado de Mateo, al lado mío, cuando suma minutos así, (Felipe) Marín viene haciendo las cosas muy bien. El chico el otro día contra Cúcuta jugó muy bien”, señaló. Además, enfatizó en el proceso de adaptación de los canteranos: “tenemos que seguir trabajando para acoplarlos a ellos y nada, nosotros al que nos ponga, sabemos que estamos representando la camisa de Atlético Nacional y ellos en las inferiores también lo saben”.

Jorman Campuzano, atento al clásico contra Independiente Medellín por Liga Betplay

Sobre el rival y el trabajo del técnico Alejandro Restrepo, Campuzano mostró respeto, aunque sin perder el foco en su equipo. “Ellos juegan mañana, creo que el miércoles, bueno, pasado mañana juegan Libertadores. Nosotros tenemos que analizarlos en Medellín. Juegan bien, al profe le gusta jugar la pelota”, comentó. Sin embargo, también reconoció las dificultades recientes del DIM: “últimamente, en la liga está un poco difícil para ellos, pero nosotros concentrados en lo nuestro”.

Finalmente, destacó la calidad del rival: “sabemos que tienen muy buenos jugadores, entonces hay que trabajar para nosotros”.

Atlético Nacional llegó a 34 puntos y aseguró su clasificación anticipada a los playoffs, frente a Medellín espera sostener su liderato y reafirmar su buen momento en Liga.