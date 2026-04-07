Ojo, Millonarios: rival en Sudamericana expuso un auténtico escándalo interno

São Paulo FC encendió las alarmas en las últimas horas luego de emitir un comunicado oficial en sus redes sociales en el que informó la ausencia de uno de sus futbolistas, situación que ya genera repercusiones a nivel internacional.

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A través de dicho pronunciamiento, el club brasileño confirmó que el jugador en cuestión es Robert Abel Arboleda, quien no se ha presentado a los compromisos profesionales desde el pasado sábado 4 de abril.

El comunicado de Sao Paulo sobre Robert Abel Arboleda

En el comunicado, la institución fue clara al señalar que ya tomó medidas formales frente a lo ocurrido. “São Paulo Futebol Clube informa que ha tomado todas las medidas apropiadas y hoy envió una notificación formal al atleta Robert Abel Arboleda Escobar, quien no ha asistido a compromisos profesionales desde el pasado sábado (4 de abril), otorgándole un período de 24 horas para la presentación de aclaraciones y la regularización de su situación profesional”, indicó el club.

Así las cosas, el defensor ecuatoriano dispone de un plazo limitado para presentarse ante la institución, dar explicaciones sobre su ausencia y retomar sus actividades habituales con el equipo.

Arboleda, de 34 años, es un futbolista habitual en la defensa del conjunto paulista y también ha sido convocado regularmente a la selección de Ecuador, lo que convierte su ausencia en un tema sensible tanto en lo deportivo como en lo institucional.

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Mientras se resuelve esta situación, el plantel del São Paulo ya se encuentra en Montevideo, donde afrontará su primer compromiso en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El equipo brasileño se medirá ante Boston River este martes 7 de abril, en un duelo correspondiente al grupo C, en el que también compite Millonarios.

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Precisamente, en el entorno del club embajador hay atención sobre este caso, teniendo en cuenta que São Paulo será uno de sus rivales directos en la lucha por avanzar de fase en el certamen continental.

¿Cuándo se juega Millonarios vs Sao Paulo?

De hecho, Millonarios recibirá al conjunto paulista el próximo 28 de abril en El Campín por la tercera fecha, mientras que el compromiso de vuelta se disputará el 19 de mayo en el estadio Morumbí, en duelos para los que se aguarda por la evolución del caso de Robert Arboleda.