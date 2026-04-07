Nacional sufrió para vencer a Jaguares en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional se puso al día de manera oficial en la Liga Betplay al disputar el partido de la fecha 2 que tenía pendiente contra Jaguares de Montería, compromiso que se llevó a cabo en el Estadio Atanasio Girardot.

El 'verde paisa' contaba con el factor de la localía a favor, pero aún así sufrió para llevarse los tres puntos, ya que la distancia fue corta, de nada más un gol y con un Jaguares que mantuvo presión alta y orden defensivo en el transcurso de los 90 minutos.

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Nacional es líder absoluto de la Liga Betplay

La victoria de Atlético Nacional sobre Jaguares dejó sensaciones de incertidumbre en el conjunto 'verdolaga', que continúa mostrando una clara, pero tardía mejoría en su rendimiento colectivo y en su ambición dentro del campeonato.

Desde el arranque, Nacional evidenció una propuesta ofensiva bien estructurada, con transiciones rápidas por las bandas y una presión alta que incomodó la salida de Jaguares y con la que justamente consiguió el primer gol gracias a Andrés Sarmiento en el minuto 16.

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Por su parte, el cuadro 'felino' intentó reaccionar, adelantando líneas y buscando espacios a espaldas de la defensa rival y lo consiguió, habiendo marcado el empate gracias a un golazo de Cristian Álvarez, quien colgó la pelota y "bañó" al guardameta, Kevin Cataño.

En la segunda mitad, el compromiso mantuvo la misma tónica. Nacional no renunció al ataque y encontró el segundo gol que prácticamente sentenció el encuentro gracias a Eduard Bello, quien marcó sobre el minuto 69. Con la ventaja segura, el equipo administró el resultado con inteligencia, priorizando el orden y aprovechando los espacios que dejaba Jaguares en su intento por descontar.

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Próximo partido de Nacional en la Liga Betplay

El siguiente reto de Diego Arias en el banquillo del cuadro 'verdolaga' será en la fecha 16, mejor conocida como la "jornada de clásicos", en donde precisamente se enfrentará a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot. Este duelo se disputará el sábado 11 de abril sobre las 20:20 hora local.

Nacional en la tabla de posiciones de la Liga Betplay

Nacional completó las 15 jornadas de la Liga Betplay y junto con ello se consolidó en la primera casilla con 34 unidades, ampliando su ventaja a seis puntos sobre su principal perseguidor, Pasto, el cual se encuentra en el segundo lugar con 28 puntos.