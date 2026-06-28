Canal RCN transmitirá 16 partidos de los 16avos. partidos del Mundial en YouTube

Terminó de manera oficial la fase de grupos de la Copa Mundial y junto con ello se conocieron los nombres de los 32 equipos que avanzaron a la siguiente fase del certamen mundialista.

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su fase más apasionante y definitiva, ya que será "un partido a muerte", en donde los aficionados colombianos podrán seguir de cerca varios de los encuentros más atractivos de los dieciseisavos de final a través de la pantalla del Canal de RCN y sus distintas aplicaciones.

RCN se roba el protagonismo en el Mundial al transmitir 16 partidos del Mundial

RCN confirmó que algunos de los compromisos más importantes de los 16avos. de la Copa Mundial estarán disponibles en simultáneo por televisión abierta y por el canal oficial digital de la compañía en YouTube con el fin de acercar a la mayor cantidad de usuarios posibles en la plataforma.

Como ocurrió en la fase de grupos, RCN se encargará de cubrir algunos de los partidos a través de su canal de TikTok y YouTube, pero solo los primeros 10 minutos, después de ello comenzarán las reacciones y narraciones del encuentro.

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Sin embargo, los partidos de la Selección Colombia si contarán con cubrimiento completo desde el Canal RCN, la APP del Canal RCN, el canal de YouTube y de TikTok.

Brasil vs Japón

Alemania vs Paraguay

Francia vs Suecia

Inglaterra vs Congo

España vs Austria

Portugal vs Croacia

Argentina vs Cabo Verde

Colombia vs gana

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Fecha y hora de Colombia vs Ghana

El compromiso entre Colombia y Ghana se disputará el próximo viernes 3 de julio, a partir de las 8:30 p. m. (hora colombiana), en el estadio de Kansas City, Estados Unidos.

Será el primer partido de eliminación directa para la Tricolor en esta Copa del Mundo, en una instancia en la que cualquier error puede significar la despedida del certamen.