David Alonso le da alegría a Colombia al ganar el GP de Países Bajos

Llegó a su fin una nueva carrera de Moto2 en la que Colombia se llevó el protagonismo gracias a David Alonso, quien se encargó de firmar una actuación memorable este domingo 28 de junio al conquistar el Gran Premio de los Países Bajos de Moto2, disputado en el histórico circuito de Assen.

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El piloto del CFMOTO Aspar Team confirmó el excelente momento que atraviesa y transformó la pole position conseguida el sábado en una brillante victoria, la primera de la temporada 2026 en la categoría intermedia del Mundial de Motociclismo.

David Alonso ganador del GP de Países Bajos

Alonso defendió el privilegio que consiguió arrancando en la primera posición de la salida en el GP, aunque rápidamente encontró una fuerte oposición por parte del español Manuel González y del australiano Senna Agius, quienes mantuvieron la presión durante prácticamente toda la competencia.

Las últimas vueltas ofrecieron uno de los mejores espectáculos de la temporada en Moto2 con Alonso y González como protagonistas al intercambiar en varias ocasiones la cima de la tabla de posiciones de la carrera, una lucha frenética que mantuvo la incertidumbre hasta el último kilómetro.

Sin embargo, fue en la última chicana del circuito de Assen cuando el colombiano encontró el espacio perfecto para ejecutar un adelantamiento decisivo por el exterior y cruzar la meta apenas 24 milésimas de segundo por delante de su rival, mientras Agius completó el podio.

Con este éxito en los Países Bajos, David Alonso suma un impulso anímico y deportivo muy importante de cara a las próximas fechas del Mundial. Su victoria en la "Catedral del Motociclismo" no solo reafirma su enorme potencial, sino que también lo coloca como uno de los pilotos a seguir durante la segunda mitad de la temporada 2026.

Próxima carrera de David Alonso en Moto2

La próxima carrera del Campeonato Mundial de Moto2 será el Gran Premio de Alemania, que se disputará en el circuito de Sachsenring del 10 al 12 de julio de 2026. La carrera de Moto2 está programada para el domingo 12 de julio.

Será la siguiente oportunidad para el colombiano David Alonso, quien llegará con la motivación de defender el impulso conseguido tras su victoria en el Gran Premio de los Países Bajos en Assen y seguir escalando posiciones en el campeonato mundial.