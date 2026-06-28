James y Lorenzo celebraron el empate ante Portugal y la clasificación a 16avos. de final

La Selección Colombia igualó 0-0 con Portugal en la tercera fecha del grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026, resultado que le permitió quedarse con el liderato de la zona. Tras el compromiso, tanto Néstor Lorenzo como James Rodríguez coincidieron en que la Tricolor fue superior y mereció llevarse la victoria en Miami.

Néstor Lorenzo habló luego de Colombia 0-0 Portugal

El seleccionador destacó el planteamiento de su equipo y el compromiso de los jugadores durante los 90 minutos. "De inicio a final lo fuimos a buscar. Merecimos ganar. Llegamos muchas veces y nos faltó definición", aseguró el técnico argentino.

Lorenzo también elogió el rendimiento colectivo frente a uno de los favoritos del campeonato. "Quiero felicitar a los muchachos por el esfuerzo que hicieron porque la rompieron hoy contra un candidato con el que impusimos condiciones. El rival es un gran equipo, tiene un gran entrenador, pero creo que hoy los superamos", afirmó.

El entrenador agregó que el funcionamiento de Colombia dejó buenas sensaciones de cara a la fase de eliminación directa. "Creo que jugamos bien. Medirse contra un rival así y mostrar este fútbol es bueno. Parecía que estuviéremos en Barranquilla por el calor y la gente", comentó.

James Rodríguez: esto dijo luego del empate entre Colombia y Portugal

Por su parte, James Rodríguez también resaltó el nivel mostrado por la Tricolor frente al seleccionado portugués. "Jugamos un partidazo contra un rival grande con excelentes jugadores. Hicimos un partido excelente en todas las líneas", manifestó el capitán colombiano.

El volante explicó que el estilo de juego del rival permitió que Colombia desplegara mejor su fútbol, aunque lamentó la falta de eficacia frente al arco. "Cuando jugamos contra equipos que dejan jugar, nos va mejor, solo faltó el gol. Nos medimos contra un equipo grande con muy buenos jugadores", señaló.

Pensando en los 16avos. de final, James anticipó que Ghana exigirá un planteamiento diferente por sus características físicas y su forma de competir. "Ghana es un rival duro, muy físico, es muy parecido a RD Congo, que deja jugar menos", explicó.

Finalmente, el '10' de la Selección Colombia envió un mensaje de tranquilidad de cara a lo que viene en el Mundial. "Falta y debemos estar tranquilos", concluyó James, mientras la Tricolor ya centra su atención en el compromiso del próximo viernes 3 de julio frente a Ghana, en Kansas City.