Colombia confirmó decisión para enfrentar a Uruguay por un cupo al Mundial

Una nueva fecha doble de la Liga de Naciones está a punto de comenzar y la Selección Colombia afrontará uno de los partidos más importantes de su camino rumbo al Mundial de Brasil 2027 cuando reciba a Uruguay por la fecha 8.

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El compromiso se disputará el viernes 5 de junio en el estadio Pascual Guerrero de Cali, escenario deportivo que poco a poco se ha convertido en casa de la 'tricolor' y el cual se espera ver vestido de camisetas amarillas luego de haber hecho oficial la venta de la boletería.

Colombia espera el apoyo de los hinchas en el partido contra Uruguay

El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia está obligado a sumar tres puntos fundamentales para mantenerse en la pelea por los cupos directos a la próxima Copa del Mundo.

La selección colombiana llega al encuentro en un gran momento deportivo, consolidándose como una de las mejores selecciones del certamen que permanece en los primeros lugares de la tabla tras varias actuaciones destacadas en condición de local.

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Colombia llega con la frente en alto, ya que en la doble fecha anterior, Colombia venció 2-0 a Chile en Cali y luego empató sin goles frente a Argentina, lo que las dejó con igualdad de puntos también en la tabla de posiciones.

Es por ello que la 'tricolor' ahora necesitará contar con el apoyo de todos los colombianos, por lo que dio a conocer los precios oficiales de la boletería para que todos los que puedan asistan al Estadio Pascual Guerrero a alentar a las jugadoras en busca de la clasificación.

¿Cuándo será el partido entre Colombia vs Uruguay?

El equipo comandado por Angelo Marsiglia asumirá un nuevo reto deportivo rumbo a la Copa Mundial en el cual auspiciará en condición de local contra la Selección de Uruguay el viernes 5 de junio sobre las 18:00 hora Colombia.

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¿Qué necesita Colombia en Liga de Naciones para clasificar al Mundial de Brasil 2027?

A Colombia le queda enfrentar a Uruguay en condición de local en el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali y cerrarán la participación en la primera Liga de Naciones en condición de visitante contra Paraguay en Asunción. El solo hecho de conseguir un punto en estas dos jornadas definitivas confirmará la clasificación mundialista.

En ese orden de ideas, a Colombia le sirve sacar un punto ante Uruguay para sellar la clasificación. En caso de perder, todavía le quedaría la oportunidad sacando una igualdad en el último partido frente a Paraguay. Bajo ese panorama, sumar una unidad o una sola victoria será esencial para estar en Brasil 2027.