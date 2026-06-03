Portilla no para de soñar con la Selección Colombia: “Queremos conseguir algo importante”

Quedan apenas ocho días para que arranque el Mundial del 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Colombia se ganó el privilegio de estar en el certamen orbital. Los colombianos enfrentarán a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal en la fase de grupos.

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Colombia ya concentra en Bogotá y disputó el partido ante Costa Rica de despedida antes de viajar a Estados Unidos donde enfrentará a Jordania, una de las 48 selecciones mundialistas y luego viajará a Guadalajara, ciudad en donde se medirán con la República Democrática del Congo en la segunda jornada.

Uno de los 26 convocados de la Selección Colombia es Juan Camilo Portilla. El volante central vio minutos en el duelo ante Costa Rica, y no es uno de los principales mediocampistas. Tendrá que luchar con Jefferson Lerma, Richard Ríos, Gustavo Puerta y Kevin Castaño para ganarse un lugar.

Antes del viaje a Estados Unidos, Juan Camilo Portilla detalló cómo ha sido la preparación y el Mundial que quieren hacer con la necesidad de dar un golpe histórico justo después de no estar en el Mundial del 2022 en Catar.

JUAN CAMILO PORTILLA Y EL SUEÑO DE JUGAR UN MUNDIAL

Con la convocatoria de la Selección Colombia, Juan Camilo Portilla tendría la oportunidad de figurar en su primera Copa del Mundo con el combinado nacional. Sin duda alguna, el volante espera tener algunos minutos en la competencia, pero dejó claro que, pese al poco tiempo que pueda tener en el recorrido mundialista, nada se compara con esta sensación.

Justamente, el volante del Athletico Paranaense afirmó que, “sensaciones muy lindas de estar cerca de este gran sueño que todos tenemos como país, como Selección.

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Estamos vibrando, con muchas ansias de que llegue ese primer partido, ese debut donde tenemos toda la convicción, todas las ganas de hacer lo mejor posible porque nos hemos venido preparando bien, queremos conseguir algo importante y aspiramos a llegar lo más lejos posible. Esta selección está para grandes cosas por el grupo que tenemos, la calidad de jugadores que tenemos y por el gran proceso que se ha hecho”.

Entre las sensaciones personales, Juan Camilo Portilla sentenció que, “me siento bien con muchas ganas, mucha motivación de poder aportar todo mi talento, lo que me ha traído hasta aquí por lo que han confiado en mí, se trata de que cada jugador pueda demostrar esas cualidades que ha demostrado en sus equipos, ponerlo a disposición de la Selección que es lo más importante. Sean pocos o muchos minutos, todos debemos tener la mejor cualidad al servicio de la Selección”.

LAS JORNADAS DE ENTRENAMIENTO CON LA SELECCIÓN COLOMBIA

Juan Camilo Portilla ha entrenado junto con el grupo durante estos últimos días y ahora está más que listo para viajar a Estados Unidos y seguir con las sesiones de entrenamiento. Luego lo hará en Guadalajara donde concentrará antes de ir a Ciudad de México donde enfrentará a Uzbekistán.

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Sobre las sesiones de entrenamiento, Juan Camilo Portilla sentenció que, “siempre es lindo estar en la Selección, en la familia como nosotros decimos, porque tenemos una gran relación entre compañeros y cuerpo técnico que más tener una buena relación y estar con la camiseta de tu país, pienso que no hay nada más lindo que eso. Nosotros estamos ilusionados, tenemos un gran equipo para soñar con cosas grandes”.

Con este cronograma, la Selección Colombia espera llegar con regularidad en la semana para medirse el 17 de junio contra Uzbekistán debutando en la competencia orbital. Luego enfrentarán en Guadalajara a la República Democrática del Congo y finalizarán en Miami en el Hard Rock Stadium con Portugal.