Cardona ya piensa la Copa Sudamericana y le envía advertencia a Millonarios

El 'verde paisa', al mando de Diego Arias, no venía con un buen historial en su condición de visitante en la liga local, pero logró romper esta mala racha en la capital del país al remontarle el marcador a Santa Fe con anotaciones de Alfredo Morelos.

El compromiso de la fecha 5 que tuvo que ser aplazado ante el cuadro 'cardenal' no solamente dejó la victoria de Nacional, sino que también es un envión anímico para lo que será el partido de la Copa Sudamericana frente a Millonarios, del cual ya se refirió justamente Edwin Cardona al salir del terreno de juego del Estadio El Campín.

Cardona quiere clasificar a la Copa Sudamericana con Nacional

En la capital del país todo parecía indicar que Nacional ampliaría su mal momento como visitante tras comenzar perdiendo de manera temprana con la anotación de Omar Frasica. Sin embargo el equipo de Arias se supo recomponer y con anotaciones de Alfredo Morelos le lograron dar vuelta al marcador para llevarse sus tres puntos en condición de visitante.

Ahora la mentalidad está puesta en lo que será el marco de la Copa Sudamericana, en donde se medirán ante Millonarios en un partido único en el Estadio Atanasio Girardot y el cual se perdería Edwin Cardona.

La razón por la que Edwin Cardona no podrá jugar contra Millonarios es porque debe cumplir la sanción que le puso el ente al ser expulsado en el juego contra Sao Paulo en la Copa Libertadores 2025, pero aún así el '10' del cuadro 'verdolaga' tomó la vocería y envió un contundente mensaje al rival y los hinchas.

"Tenemos que estar un poco más concentrados. Tenemos también un gran rival, la gente dice que es un clásico entonces tenemos que afrontar eso con mucha responsabilidad y Dios quiera que podamos pasar de esta fase para darle una alegría más a la gente que obviamente se lo merece".

Cardona y Morelos tenían un pacto

Santa Fe se fue a los camerinos con la ventaja en el marcador, pero sobre el minuto 60 Daniel Torres provocó una falta dentro del área de Mosquera Marmolejo y un posterior gol de Alfredo Morelos desde el punto penal para empatar el compromiso. Aunque en primera instancia el encargado de cobrarlo era Edwin Cardona, pero reveló la insólita razón por la cual se lo cedió.

"El encargado de cobrar el penal era yo, pero ustedes saben que yo mantengo con el 'búfalo', en los viajes, las 24 horas estoy con el y justo ayer en el avión me dijo que llevaba cuatro goles y el resto de los delanteros cinco, por eso lo dejé patear, pero bueno, por beneficio del equipo siempre va a ser lo mejor".