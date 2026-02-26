¿Confesión de Haydar? Explosivas declaraciones por el gol anulado a Santa Fe

El duelo con Independiente Santa Fe dejó muchas dudas sobre lo que fue el desarrollo arbitral, especialmente la sanción de la jugada del minuto 86, cuando Santa Fe anotaba el empate parcial, una falta desató la polémica. Como si fuera poco, las explosivas declaraciones del protagonista de la jugada, César Haydar.

Presidente de Independiente Santa Fe: "los árbitros son seres humanos que pueden errar"

Además de las declaraciones del jugador de Atlético Nacional el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, también habló de lo sucedido en El Campín: “el riesgo que pone económicamente una institución, ese punto que perdimos ayer nos puede valer tes mil o cuatro mil millones de pesos”.

El periodista Carlos Alemán logró una respuesta contundente sobre los hechos ocurridos sobre el arbitraje, centro de la polémica: “Vamos a mandar una petición a la comisión, ojalá no la tenga en cuenta”.

Finalmente el mensaje sobre el momento que vive el arbitraje dejó en evidencia el sentir del dirigente: "El fútbol es para seres vivientes, yo creo que todo tiene control y los árbitros son seres humanos que pueden errar, pero errar tantas veces en noventa minutos es muy complicado y cuando se reconocer por parte de infractores las vivezas, certifica el comportamiento del árbitro".

César Haydar, jugador de Nacional: "El fútbol es de contacto. Yo fui y pienso que fui más vivo"

En rueda de prensa el jugador de Atlético Nacional logró unas declaraciones que encendieron aún mas el momento que vive Diego Ulloa y el VAR, Fernando Acuña, por el arbitraje, cuestionado tras la polémica jugada: "no se fijen tanto cuando Rodallega, me coloca el brazo en la espalda, sino que también me toca. ahí también me toca, me dejó la marca, la del primer tiempo y ahora la del empujón también".

César Haydar profundizó su respuesta: "El fútbol es de contacto. Yo fui y pienso que fui más vivo. eran un 50-50, si el árbitro lo pitaba o no la pintaba. Pero más que todo me quedo que sí, que fue falta".

Finalmente, dejó ante la prensa, unas declaraciones que no lo benefician del todo tras la jugada: "También fue un error mío, no haber cabeceado, pero sí, pues también salto, igual también iba a hacer falta. Entonces también vi que se ha creado una polémica por eso, y pues un vaso de agua medio lleno, medio vacío. Y al final fue falta".