Rodallega se descargó contra Nacional y los árbitros del FPC

El equipo comandado por Pablo Repetto sigue sin encontrar el camino de la victoria en la Liga Betplay y, aunque ganó la Superliga a inicio del presente año, su participación en la siguiente fase de la competencia empieza a preocupar, al igual que en la Copa Libertadores.

Aún así el rendimiento deportivo del cuadro 'cardenal' no es realmente preocupante, ya que Santa Fe ha estado bastante cerca de sumar importantes victorias o al menos empates, pero las circunstancias arbitrales no los han beneficiado, tal como lo dio a conocer el propio Hugo Rodallega, quien no se guardó nada tras la jugada de gol que les anularon por una supuesta falta de él.

Rodallega se despachó tras el gol anulado a Santa Fe

Santa Fe se fue a los camerinos con la ventaja en el marcador, pero sobre el minuto 60 Daniel Torres provocó una falta dentro del área de Mosquera Marmolejo y un posterior gol de Alfredo Morelos desde el punto penal para empatar el compromiso.

Finalmente fue el propio 'búfalo' Morelos quien selló la victoria para el cuadro 'verdolaga' sobre el minuto 69 tras un pase al vacío de Andrés Felipe Román, lo que lo dejó solo frente al arquero de Santa Fe y con el segundo tanto en su cuenta tras una acertada definición de pierna derecha.

Sin embargo, el resultado pudo haber sido completamente diferente tomando en cuenta que Santa Fe tomó el protagonismo en los últimos minutos e incluso logró empatar momentáneamente el partido con un gol de Frasica que terminó siendo anulado por una supuesta falta de Hugo Rodallega, hecho que dejó desconcertado y desilusionado al capitán del 'león'.

"Si yo hablo de lo que siento en este momento me meto en un problema, pero las imágenes son claras, ustedes lo vieron, los hinchas los vieron, independientemente si es hincha de Santa Fe o no y se dan cuenta que la falta nunca existe, ni siquiera saqué el brazo para empujarlo, simplemente puse el cuerpo y en el fútbol es algo normal. El arbitro me deja sorprendido porque en el sorteo de capitanes se habla de dar continuidad pero después no lo ponen en practica entonces es difícil. Nuestro presidente, nuestros directivos son quienes deben detener esta situación porque ya son varias en contra de Santa Fe".

Pablo Repetto no se guardó nada tras la derrota ante Nacional

Santa Fe dominó en la primera parte y tras el segundo gol volvió a retomar el control del partido, hechos que hicieron reflexionar a Pablo Repetto y confesar que Nacional no superó a Santa Fe, simplemente se sufrió un golpe anímico tras los goles del cual no se pudo recuperar fácilmente.

"Ningún equipo ha sido más que nosotros. El equipo viene mejorando, hay jugadores que se están poniendo en forma y vemos futuro en el equipo independientemente del trago amargo que estamos viviendo hoy. No estamos en la posición que queremos, pero lo importante no es como empieza sino como termina y vamos a trabajar para lograr resultados que nos metan dentro de los ocho".