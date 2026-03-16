Carlos Andrés Gómez explota por arbitraje contra Vasco: así fue la protesta del 'Tinito'

El delantero colombiano Carlos Andrés Gómez protagonizó una fuerte reacción tras el empate entre Cruzeiro y Vasco da Gama en el estadio Mineirão, un partido que dejó polémica por varias decisiones arbitrales y que generó inconformidad dentro del conjunto carioca.

Gómez fue constante por la banda, encaró rivales, generó desequilibrio, pero solo jugó 62 minutos. El extremo dejo a su equipo ganando (2-1), pero empataron el partido contra Cruzeiro 3-3, con gol de Nyeser Villarreal.

Carlos Gómez, uno de los jugadores más influyentes del Vasco Da Gama

Un reciente informe estadístico sobre las principales ligas del planeta sitúa al exjugador de Millonarios FC como el segundo mejor regateador del panorama global. El colombiano solo es superado por la joven estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal.

El talento del ‘Tinito’ se ha potenciado en el fútbol brasileño, una de sus actuaciones más llamativas llegó en un partido frente a Volta Redonda FC, en el que registró hasta 16 regates exitosos, una cifra poco habitual en el fútbol profesional. Su rendimiento no pasa desapercibido para el cuerpo técnico de la selección dirigido por Néstor Lorenzo.

El árbitro sancionó a 'Tinito' Gómez con tarjeta amarilla por sus protestas

Luego del compromiso correspondiente a la sexta jornada del Campeonato Brasileño, el atacante cafetero utilizó sus redes sociales para expresar su molestia con lo sucedido durante el encuentro disputado en Belo Horizonte. El mensaje del jugador fue contundente y rápidamente se viralizó entre los aficionados del Vasco.

“Siempre es Vasco contra todo y contra todos, pero nos mantenemos firmes”, escribió el futbolista colombiano, en una frase que reflejó el malestar del plantel tras las decisiones del árbitro.

Durante el desarrollo del partido, Gómez protagonizó varios reclamos por jugadas que consideró determinantes. En una de ellas, el extremo pidió penalti tras una disputa dentro del área rival, pero el juez central decidió no sancionar la infracción y desde el VAR tampoco se revisó la acción.

La tensión aumentó minutos después cuando el colombiano reclamó una presunta mano de un defensor del Cruzeiro dentro del área. El árbitro ignoró nuevamente la jugada y terminó sancionando a Gómez con tarjeta amarilla por sus protestas.

Las decisiones arbitrales encendieron el debate entre jugadores y aficionados, mientras Vasco da Gama continúa buscando regularidad en el campeonato brasileño. Mientras tanto, el ‘Tinito’ mantiene su protagonismo dentro del equipo, aunque esta vez fuera de la cancha.