"Puse mi cargo a disposición del presidente": otro DT de Liga BetPlay estaría por salir

El director técnico Gustavo Florentín dejó abierta la posibilidad de salir de Jaguares de Córdoba, luego de poner su cargo a disposición de la dirigencia tras la reciente derrota del equipo en la Liga BetPlay.

El entrenador paraguayo habló sobre su situación este domingo 15 de marzo, durante la rueda de prensa posterior a la caída 1-2 frente a Independiente Medellín, partido disputado en el Estadio Jaraguay de Montería por la undécima fecha.

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En medio de su intervención ante los medios, Florentín fue claro sobre la decisión que tomó tras el resultado adverso. “Puse mi cargo a disposición del presidente”, afirmó el entrenador, dejando en manos de la dirigencia la continuidad de su proceso.

La situación resulta llamativa si se tiene en cuenta que el técnico apenas lleva alrededor de un mes al frente del equipo, ya que fue anunciado oficialmente como nuevo entrenador de Jaguares el 16 de febrero.

Desde su llegada al club cordobés, Florentín ha dirigido seis partidos, con un balance negativo en cuanto a resultados, situación que ha complicado la campaña del equipo en el inicio del torneo.

Balance de Gustavo Florentín como técnico de Jaguares

Durante ese periodo, Jaguares de Córdoba consiguió una sola victoria, cuando se impuso 3-1 a Independiente Santa Fe, resultado que en su momento generó expectativa sobre el rumbo que podía tomar el equipo.

Sin embargo, posteriormente llegaron varias derrotas: 0-3 frente a América de Cali, 0-2 contra Junior FC, 1-2 ante Fortaleza CEIF, 0-2 frente a Llaneros FC y la más reciente 1-2 contra Independiente Medellín.

De concretarse su salida en los próximos días, Gustavo Florentín se convertiría en el séptimo entrenador en dejar su cargo durante la Liga BetPlay 2026-I, reflejando la inestabilidad que han vivido varios clubes en este semestre.

¿Cuáles técnicos han salido de la Liga BetPlay 2026-I?

Hasta el momento, los técnicos que ya han salido del campeonato son Hernán Torres de Millonarios FC, Flabio Torres de Boyacá Chicó, Hubert Bodhert de Alianza FC, Alexis Márquez de Jaguares de Córdoba, Nelson Flórez de Cúcuta Deportivo y Alberto Gamero de Deportivo Cali.