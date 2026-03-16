¿Bajo rendimiento? Richard Ríos no se salva de las críticas en Portugal

El mediocampista colombiano Richard Ríos marcó su primer gol en la Liga de Portugal y fue protagonista en la victoria del SL Benfica por 1-2 frente al FC Arouca, en un partido intenso que se resolvió en los últimos minutos.

Ríos apareció bien ubicado dentro del área y conectó un cabezazo que se convirtió en el 1-1 parcial

El equipo dirigido por José Mourinho comenzó el compromiso cuesta arriba. El conjunto local se adelantó rápidamente en el marcador al minuto 7, cuando el delantero español Iván Barbero convirtió un penalti que dejó sin opciones al arquero ucraniano Anatoliy Trubin

La igualdad llegó en el inicio del segundo tiempo y tuvo sello colombiano. Al minuto 50, tras un tiro de esquina ejecutado por el extremo noruego Andreas Schjelderup, Ríos apareció bien ubicado dentro del área y conectó un cabezazo que se convirtió en el 1-1 parcial.

El tanto no solo significó su estreno goleador en el campeonato portugués, sino también un regreso importante para el mediocampista, quien a comienzos de año estuvo más de un mes fuera de las canchas debido a una lesión.

Lea también Millonarios y los dos problemas que tiene para recibir a Nacional en la Liga BetPlay

Cuando el empate parecía definitivo, el Benfica encontró el gol de la victoria en el último suspiro del encuentro. La jugada comenzó con una recuperación en el mediocampo del luxemburgués Leandro Barreiro, quien cedió el balón al argentino Gianluca Prestianni.

El diario A Bola le otorgó una de las calificaciones más bajas del Benfica a Richard Ríos

El rendimiento de Ríos generó opiniones divididas en la prensa portuguesa. El diario A Bola le otorgó una de las calificaciones más bajas del Benfica en su análisis individual del partido: “Se precipitó demasiado, el balón parecía quemarlo bajo presión, tomó muchas malas decisiones, falló pases, rara vez jugó directamente frente al rival, no pudo cubrir terreno con el balón”.

El diario destacó errores en la entrega del balón y decisiones precipitadas bajo presión: “Buscaba su lugar en el campo y también falló en algunos momentos de presión y cuando tuvo que usar su físico”.

Según el medio, el colombiano tuvo dificultades para encontrar su lugar en el campo y falló en algunos momentos cuando debía imponer su físico o progresar con el balón: “Estuvo en el lugar correcto y cabeceó, sin saltar, para el primer gol del equipo, después de un córner ejecutado por Schjelderup”.

Lea también [Video] Boyacá Chicó acusó a Millonarios de grave agresión a uno de sus jugadores

Aun así, las estadísticas reflejaron un 83 % de precisión en sus pases, un dato que matiza las críticas y evidencia su participación en el juego del equipo.