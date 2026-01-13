Carlos Antonio le pidió disculpas a Lamine Yamal: "Fueron versiones periodísticas"

Carlos Antonio Vélez hizo referencia este martes 13 de enero la polémica que desataron a sus comentarios sobre Lamine Yamal en el partido de la final de la Supercopa de España entre Real Madrid y Barcelona.

Durante el encuentro que ganaron los culés ante el cuadro de Xabi Alonso, el periodista manifestó que el joven extremo usaba vendajes en sus muñecas debido al posible uso de un medicamento similar a la hormona de crecimiento.

Además, el comentarista apuntó que en la FIFA existía una investigación al respecto sobre esta práctica entre los jugadores de élite. La situación no pasó desapercibida, se hizo viral y fue reproducida por medios internacionales que cuestionaron la veracidad del comentario.

Por ello, en la emisión de este martes 13 de enero de 'Planeta Fútbol', el periodista dio su versión de lo sucedido. El comunicador aclaró en su habitual tira de 'Palabras Mayores' que su comentario fue fundamentado en versiones periodísticas.

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 13 de enero del 2026

"Admito que fue desafortunada la referencia que hice sobre versiones periodísticas sobre el tema de los vendajes de algunos futbolistas en las manos, en la transmisión del juego de la Supercopa. Esas versiones son especulativas y no confirmadas, no debí mencionarlo y lo lamento".

Más allá de aclarar que lo dicho sobre Lamine Yamal fue algo especulativo, Vélez remarcó que sus comentarios sobre el caso Negreira no fue fuera de línea. El periodista recalcó que es un tema de dominio público y que está reconocido por varios medios y tiene un seguimiento judicial público.

Cabe recordar que tras los comentarios en la transmisión de la final, Carlos Antonio fue señalado por varios medios, donde incluso se habló de posibles represalias. Sin embargo, todo no pasó de una simple opinión periodística.

Por ahora, Barcelona espera por la sentencia del 'Caso Negreira' donde ya hay nuevas pruebas significativas desde la parte denunciante, encabezada por Real Madrid.