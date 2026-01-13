Xabi Alonso le dijo adiós al Real Madrid: los verdaderos motivos para su salida

Real Madridvivió un fin de semana para el olvido tras la derrota ante Barcelona en la Supercopa de España. El conjunto catalán cayó 3-2 en la final ante los culés en una nueva final perdida ante su clásico rival. Sin embargo, las malas noticias no pararon allí.

Los españoles dieron la sorpresa cuando un día después de caer en Yidda, la directiva anunció que había llegado a un mutuo acuerdo para la marcha de Xabi Alonso. La sorpresa fue mayúscula porque para gran parte de la afición y la prensa el cuadro blanco había hecho un buen partido con relación a las expectativas previas.

Por medio de un comunicado bastante protocolario, Real Madrid comunicó sobre la tarde del lunes 12 de enero la salida del técnico que llegó a la casa blanca tras su paso por Bayer Leverkusen. El entrenador fue destituido tras haber tomado el cargo antes del inicio del Mundial de Clubes 2025.

Entre los rumores sobre la marcha del técnico surgieron diferentes versiones como el peso de la derrota ante el Barça o los flojos resultados que lo llevaron a perder el liderato de la Liga de España. Más allá de eso, los motivos para su salida se hicieron evidentes justo en la premiación de la Supercopa de España.

Una vez que terminó el partido, se hizo viral un vídeo en donde Xabi intentaba llamar a los jugadores del Madrid para hacerle el pasillo al Barcelona. Sin embargo, Kylian Mbappé hizo caso omiso de la petición del técnico y convenció a sus compañeros para evitar la calle de honor al cuadro culé.

La situación abrió el debate sobre el control del DT en el vestuario. La situación hizo visible su poca ascendencia sobre la plantilla, en algo que era un secreto a voces por los constantes rumores de roces con futbolistas como Vinicius Junior o Jude Bellingham.

Para la directiva, el asturiano no encontró la manera de ejercer su voz de mando con fuerza en un camerino repleto de estrellas. Además, también se le cuestionó la preparación física de los jugadores y las constantes lesiones debido a la poca rotación y la negativa por promover a jugadores de las divisiones menores.

Florentino Pérez, a la cabeza de la parte administrativa, le señaló a Xabi que su equipo no encontró una identidad de juego clara y esto sumado a los problemas de disciplina y los malos resultados de las últimas semanas acabaron por sellar la salida del DT.

Ahora, Real Madrid se alista, parta lo que será la nueva etapa al mando de Álvaro Arbeloa. El nuevo técnico llega al mando del banquillo blanco tras su paso por las divisiones inferiores del club.

