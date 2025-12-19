Carlos Antonio Vélez dio su 'top 3' de futbolistas colombianos del 2025

Carlos Antonio Vélez volvió a generar conversación en el entorno del fútbol colombiano con un comentario que no pasó desapercibido.

El analista no se detuvo en un ranking formal ni en un ejercicio detallado, sino que dejó su apreciación -entre líneas- durante su habitual espacio Palabras Mayores, emitido por Antena 2 y Win Sports.

Fue este viernes 19 de diciembre cuando Vélez reveló lo que considera su 'top 3' de los mejores futbolistas colombianos de 2025, un año en el que se firmó la clasificación a la Copa del Mundo.

Los tres mejores jugadores de Selección Colombia, según Carlos Antonio

Según su apreciación, el primer lugar lo ocupa Luis Díaz (Bayern Múnich), seguido por Richard Ríos (Benfica) y, en la tercera posición está Luis Javier Suárez (Sporting de Lisboa).

Llama la atención que los tres futbolistas mencionados protagonizaron transferencias importantes durante el mercado veraniego europeo.

Luis Díaz pasó del Liverpool al Bayern Múnich, Richard Ríos dejó Palmeiras para firmar con el Benfica y Luis Javier Suárez salió del Almería rumbo al Sporting de Lisboa.

En los tres casos, Vélez resaltó implícitamente que los jugadores ya eran determinantes en sus clubes de origen y lograron mantener protagonismo tras el cambio de camiseta.

Además, los tres tuvieron participación relevante con la Selección Colombia a lo largo del año, aunque en el caso de Ríos su rendimiento fue algo irregular en algunos compromisos.

Finalmente, se estima que tanto Díaz como Ríos y Suárez harán parte de las convocatorias de Colombia de cara al Mundial de 2026, consolidándose como referentes de la generación actual.