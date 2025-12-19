Un defensa de Santa Fe estaría cerca de firmar con Colo Colo para 2026

Uno de los defensores de Independiente Santa Fe podría ser el protagonista de un movimiento en el mercado internacional para la próxima temporada, pues daría el salto a otro equipo 'grande', pero en este caso, de Chile.

Se trata del uruguayo Joaquín Sosa, quien estaría en el radar de Colo Colo de Chile, de acuerdo con información entregada por el periodista César Luis Merlo.

Según lo revelado, el club chileno ya estaría en conversaciones para negociar la llegada del zaguero, a quien consideran la principal opción para reforzar su línea defensiva.

En ese contexto, desde Santa Fe ya habrían manifestado su disposición a cortar de manera anticipada el préstamo del futbolista, facilitando así una eventual salida, según el periodista.

Sosa apenas completa un semestre con el conjunto cardenal y tiene contrato vigente hasta junio de 2026, aunque la continuidad del jugador no estaría garantizada.

Incluso, se conoció que la dirigencia de Santa Fe ya habría sostenido diálogos con el defensor para avanzar en una rescisión contractual.

El pase del futbolista pertenece al Bologna de Italia, club que lo ha cedido desde su llegada al fútbol europeo, siempre bajo la modalidad de préstamo y sin opción de compra.

Balance de Joaquín Sosa en Independiente Santa Fe

En cuanto a su rendimiento con Santa Fe, Joaquín Sosa disputó doce partidos oficiales, recibió cinco tarjetas amarillas y nunca logró consolidarse como titular indiscutido.

Antes de arribar al equipo bogotano, el zaguero uruguayo tuvo pasos por Nacional, Rentistas y Liverpool en Uruguay, además de experiencias en Dinamo de Zagreb, CF Montréal y Reggiana.