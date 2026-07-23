Carlos Antonio Vélez se desahogó por la renovación de Néstor Lorenzo

Tras finalizada la Copa Mundial 2026 y la eliminación de la Selección Colombia en la instancia de los octavos de final, surgió una enorme incertidumbre con respecto a lo que sería el futuro de Néstor Lorenzo al mando de la Selección Colombia.

El contrato del estratega argentino iba hasta el 31 de julio, pero el 23 en horas de la tarde se dio a conocer la decisión de mantener a Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia, lo que generó polémicas reacciones en el entorno del fútbol nacional y una de las más contundentes fue la del periodista Carlos Antonio Vélez, quien expresó su desacuerdo con la continuidad del entrenador argentino a través de sus redes sociales.

Esto Dijo Carlos Antonio Vélez sobre la renovación de Néstor Lorenzo

Carlos Antonio Vélez un mensaje cargado de ironía y calificó la noticia como “maravillosa” únicamente “para los rivales y los empresarios”, dejando clara su postura frente a la permanencia del seleccionador. El periodista cuestionó el rumbo que, a su juicio, tomará el equipo bajo el mismo cuerpo técnico y criticó aspectos que considera repetitivos durante el proceso.

“Maravillosa noticia… (para los rivales y los empresarios)”, escribió Vélez, antes de enumerar lo que considera serán las consecuencias de la continuidad de Lorenzo. Según el analista, Colombia seguirá acumulando triunfos en partidos amistosos, mantendrá el denominado “club de amigos” dentro del plantel y conseguirá la clasificación al Mundial, aunque sin aspiraciones de protagonismo.

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En su publicación también lanzó fuertes críticas al manejo del grupo y a las conferencias de prensa del entrenador. “Iremos al Mundial (van casi todos) a jugar ocho partidos, pero nos regresamos antes y seguirá el show de disculpas en las bobaliconas conferencias de prensa”, afirmó.

Las declaraciones de Carlos Antonio Vélez reavivan el debate sobre el proceso de Néstor Lorenzo, un técnico que ha dividido opiniones desde la eliminación de Colombia en el Mundial de 2026.