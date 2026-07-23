Así va el historial de la Selección Colombia Femenina en Juegos Centroamericanos

La Selección Colombia Femenina consiguió hace un mes el título de la Liga de Naciones, torneo que ahora sirve como el sistema de clasificación para los siguientes Mundiales de la categoría de mayores. Con las mejores jugadoras, comandadas por Linda Caicedo, Leicy Santos, Daniela Montoya, entre otras futbolistas, Ángelo Marsiglia y sus dirigidas se coronaron campeonas.

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Bajo este panorama, antes de afrontar el Mundial del 2027 en Brasil, Colombia tendrá que enfrentar los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana, torneo que servirá para sacar conclusiones con algunas jugadoras que puedan ser convocadas para la siguiente generación.

Como los Juegos Centroamericanos y del Caribe no es una competencia avalada por la FIFA, en la lista de convocadas no hay nombres como Linda Caicedo, Ana María Guzmán, Leicy Santos, Mayra Ramírez, sino que la convocatoria se basa de futbolistas de la Liga Femenina.

Con esta base de convocadas, Colombia buscará superar lo hecho en anteriores ediciones, pues, infortunadamente, la selección nunca ha podido alzar este título en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

ASÍ VA EL HISTORIAL DE LA SELECCIÓN COLOMBIA FEMENINA EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE

La edición del 2026 será la tercera ocasión en la que la Selección Colombia Femenina participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Hasta la fecha, las colombianas todavía no saben lo que es ganar el título, aunque estuvieron cerca de lograr el objetivo en 2014, pero cayeron en la final contra México.

En aquel torneo, Colombia llevó a las mejores jugadoras con Yoreli Rincón, Diana Ospina, Oriánica Velásquez, Nataly Arias, Ingrid Vidal, Carolina Pineda, entre otras referentes de la selección. Fueron líderes del grupo tras el empate con México y las goleadas contra Haití y Trinidad y Tobago.

Posteriormente, jugaron las semifinales con victoria ante Venezuela con Daniela Montoya como goleadora y perdieron la final con México con un 2-0. En 2018 oficiaron como locales, pero no pudieron pasar la fase de grupos eliminadas en la última casilla.

Tuvieron que lidiar con Costa Rica, Venezuela y Jamaica. Solo superaron a las venezolanas en un duro enfrentamiento 3-2, mientras que cayeron contra costarricenses y jamaiquinas. Esa selección tuvo a Isabella Echeverri, Catalina Usme, Marcela Restrepo y Manuela Vanegas como las goleadoras.

En 2023 en El Salvador, la Selección Colombia tenía participación en la competencia, pero se retiró, dado que el Mundial en Australia y Nueva Zelanda estaba en juego y no les alcanzó por temas de calendario. Tres años después afrontarán una nueva edición en busca de sellar la primera victoria para la historia.

CONVOCATORIA DE COLOMBIA PARA LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS

La convocatoria de la Selección Colombia Femenina para los Juegos Centroamericanos y del Caribe está compuesta por 20 futbolistas:

Ana Milla González Herrera – Deportivo Independiente Medellín.

Angie Tatiana Salazar Salinas – Deportivo Cali.

Ingrid Jobana Guerra Meneses – Deportivo Cali.

Jimena Ospina Domínguez – Internacional de Palmira.

Juana Sofía Ortegón Giraldo – Independiente Santa Fe.

Kelly Andrea Ibargüen Ibargüen – Atlético Nacional.

Laura Daniela Garavito Perdomo – Independiente Santa Fe.

Liz Katerine Osorio Zuleta – Deportivo Cali.

María Alejandra Baldovino Vásquez — Junior FC

María Fernanda Víafara Bravo — Millonarios FC

María Nela Carvajal Gómez – Independiente Santa Fe.

María Paula Córdoba Escobar – América de Cali.

Mariana Muñoz Ramírez – América de Cali.

Mariana Zamorano Cortés – Independiente Santa Fe.

Melanina Tatiana Aponza Gutiérrez – Deportivo Cali.

Melissa Moreno – Atlético Nacional.

Michelle Daniela Vásquez Fajardo – Deportivo Cali.

Natalia Giraldo Alzate – América de Cali.

Sara Sofía Martínez Restrepo – Atlético Nacional.

Stefanía Perlaza Perlaza – Deportivo Cali

CALENDARIO DE LA SELECCIÓN COLOMBIA FEMENINA EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE

Colombia tendrá que enfrentar a Jamaica, México y a Puerto Rico en la fase de grupos a la espera de sellar la clasificación y buscar su primer título en los Juegos Centroamericanos. Así quedó el fixture definido de la selección femenina:

Primera fecha

Fecha: 29 de julio

Partido: Colombia vs Jamaica

Hora: 3:00 PM (Hora Col)

Lugar: Estadio El Cóndor, La Vega, (República Dominicana)

Segunda fecha

Fecha: 31 de julio

Partido: Colombia vs México

Hora: 6:00 PM (Hora Col)

Lugar: Estadio Moca 85, Moca, (República Dominicana)

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Tercera fecha

Fecha: 2 de agosto

Partido: Colombia vs Puerto Rico

Hora: 3:00 PM (Hora Col)

Lugar: Estadio Moca 85, Moca, (República Dominicana)