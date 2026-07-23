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¿Novoa y un mal recuerdo de Millonarios?: Envió dardo desde Bucaramanga

Bucaramanga debuta contra Millonarios y Diego Novoa envió un contundente mensaje.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Esto dijo Diego Novoa antes del partido entre Bucaramanga y Millonarios
Esto dijo Diego Novoa antes del partido entre Bucaramanga y Millonarios // Bucaramanga

Se acerca el inicio de la Liga Betplay y en el marco de la primera fecha se vivirá un auténtico partidazo entre Atlético Bucaramanga y Millonarios en el Estadio El Campín.

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En este encuentro estarán en juego los primeros 3 puntos de la competencia, pero también habrá un reencuentro esperado con Diego Novoa y el club 'embajador', ya que no terminó su vínculo del todo bien.

Diego Novoa le envió contundente mensaje a Millonarios

Diego Novoa llega al Bucaramanga con el duro reto de ganarse el puesto de titular. En sus últimos partidos con Millonarios fue muy cuestionado, pero deberá mejorar el nivel para hacerse como el primer portero del club santandereano.

Novoa arribaró como agente libre y firmaría un vínculo por un año. De esta manera, el bogotano tendrá un nuevo reto en el fútbol colombiano tras su salida del cuadro embajador, la cual no fue del todo buena.

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El portero tuvo participaciones de bajo nivel que terminó despertando sensaciones negativas en los hinchas, pero todo parece indicar que el capítulo quedó atrás y se vio bastante satisfecho con su llegada al 'leopardo'.

"Yo realmente estoy feliz de estar acá. Como dije anteriormente conozco perfectamente el crecimiento de Bucaramanga en los últimos años a nivel deportivo y eso me sedujo muchísimo a afrontar esta invitación, este reto y vengo comprometido 100% a afrontar a sumar desde el lugar que me corresponda. Siempre me he destacado por ser un jugador respetuoso y que lidera con su ejemplo y empuja al equipo para siempre lograr los objetivos".

¿Cuándo es el partido entre Millonarios vs Bucaramanga?

La disputa por los primeros tres puntos entre Millonarios y Bucaramanga será en el Estadio El Campín, el sábado 25 de julio sobre las 18:10 hora Colombia.

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Trayectoria de Diego Novoa

Con su llegada al leopardo, Novoa defendería la cuarta camiseta de su carrera profesional. Antes pasó por La Equidad-hoy Internacional de Bogotá-, América de Cali y Millonarios, acumulando una amplia trayectoria en el fútbol colombiano.

Los números también respaldan su experiencia. A lo largo de su carrera ha disputado 390 partidos como profesional, recibió 404 goles y mantuvo su arco invicto en 129 oportunidades, cifras que lo convierten en uno de los porteros más experimentados del campeonato.

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