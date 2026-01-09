Carlos Antonio Vélez tiró indirecta: "La Selección Colombia no es casa de beneficencia"

Una nueva polémica se encendió alrededor de la Selección Colombia tras una publicación del analista Carlos Antonio Vélez, quien lanzó una fuerte indirecta desde sus redes sociales que muchos interpretaron como un mensaje dirigido al entorno del combinado nacional y a cierto sector de la opinión pública.

La crítica, casualmente, surgió en medio del debate que se reactivó luego del regreso de Radamel Falcao García a Millonarios para la temporada 2026-I, situación que despertó nuevamente el deseo de algunos hinchas y periodistas de ver al delantero convocado a la Selección Colombia, incluso con miras al Mundial de 2026.

Aunque Vélez no mencionó nombres propios, el contexto de su mensaje llevó a que muchos asociaran la indirecta con esa corriente de opinión que pide un lugar para Falcao en el equipo nacional, apelando a su trayectoria, liderazgo y peso histórico en el fútbol colombiano.

Sin embargo, el analista puso el foco en la exigencia deportiva y dejó claro que, a su juicio, la Selección no debe ser un espacio para homenajes ni reconocimientos simbólicos, sino un lugar reservado únicamente para quienes atraviesen el mejor momento competitivo.

Cabe recordar que Falcao, de 40 años, no ha disputado partidos oficiales en los últimos seis meses, una situación que contrasta con la actualidad de otros delanteros colombianos que vienen sumando minutos, goles y regularidad en ligas exigentes.

Precisamente ese contraste ha alimentado el debate sobre los criterios de convocatoria, en un momento en el que no está del todo definido el panorama ofensivo de la Selección Colombia rumbo al Mundial, y donde varios atacantes buscan consolidarse como opciones reales.

CAV tiró puya a la Selección Colombia, justamente tras el regreso de Falcao a Millonarios

El mensaje de Carlos Antonio Vélez fue publicado este viernes 9 de enero en su cuenta de X, con un tono contundente y sin matices, reafirmando su postura histórica sobre la meritocracia como único criterio válido para integrar el combinado nacional.

“Ya es hora de que se pongan serios con la selección. NO es una casa de beneficencia, NO es un centro de rehabilitación, NO es un hotel al que se entra y se sale por gusto, NO es para hacer homenajes ni reconocimientos”, escribió el analista en uno de los apartes más comentados de su publicación.

Vélez cerró su reflexión enfatizando que a la Selección deben ir “los que mejor estén física y deportivamente”, insistiendo en que se trata del máximo honor para un futbolista colombiano y que, en su concepto, solo debe primar la meritocracia pura, un mensaje que volvió a dividir opiniones en el entorno del fútbol nacional.