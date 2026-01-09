Nacional vs Inter Miami: hora confirmada para el partido del 31 de enero

Ya fue confirmada la hora para el esperado partido entre Atlético Nacional e Inter Miami, un duelo que ha generado gran expectativa entre los aficionados del fútbol en Colombia debido a la presencia de grandes figuras en el cuadro estadounidense.

El compromiso, programado para el sábado 31 de enero, se disputará a partir de las 5:00 de la tarde, según se conoció por parte del equipo antioqueño.

El escenario para este encuentro internacional será el estadio Atanasio Girardot, que se alista para recibir uno de los eventos deportivos más llamativos del inicio de año.

Cabe recordar que RCN será el canal aliado para el partido entre Atlético Nacional e Inter Miami, uno de los eventos más importantes de inicio de año en el fútbol local.

Boletería para el partido Nacional vs Inter Miami

Atlético Nacional había dado a conocer las condiciones de venta y los precios de la boletería para el partido frente a Inter Miami, con tarifas diferenciadas para público general y abonados del club.

En público general, los valores van desde $250.000 en Tribuna Somos 2 (Norte y Sur Baja) hasta $1.290.000 en Occidental Alta. Otras localidades tienen los siguientes precios: Occidental Baja $1.090.000, Oriental Alta $960.000, Oriental Baja $840.000, y Norte y Sur Alta $500.000.

Para los abonados de Atlético Nacional, los costos presentan un descuento del 10 % frente al público general. Occidental Alta tendrá un valor de $1.161.000, Occidental Baja $981.000, Oriental Alta $864.000, Oriental Baja $756.000, mientras que Norte y Sur Alta costarán $450.000. En el caso de Tribuna Somos 2 (Norte y Sur Baja), el precio para abonados será de $225.000.

El club también informó condiciones especiales para la venta: las boletas de Tribuna Somos 2 se comercializan exclusivamente en modalidad doble, es decir, en pares. Para el público general, el valor del par es de $500.000, y para abonados de Atlético Nacional es de $450.000. La compra máxima por transacción será de dos boletas (un par) y no estará habilitada la venta individual. Todos los valores informados son sin IVA ni servicio, los cuales se adicionarán al momento del pago final.

Se espera que Atlético Nacional confirme oficialmente el horario en unos minutos y demás detalles del compromiso a través de sus perfiles oficiales en redes sociales.

Sin duda, el principal atractivo del partido será Lionel Messi, cuya presencia ya está confirmada y promete convertir este duelo en uno de los más importantes de los últimos años en Medellín.