[Video] "En casa otra vez": Germán Cano fue recibido por su equipo para 2026

Germán Ezequiel Cano ya fue recibido oficialmente por su equipo para la temporada 2026, despejando cualquier duda sobre su continuidad inmediata en el fútbol brasileño.

En la tarde del pasado jueves 8 de enero, el delantero argentino se sumó a los entrenamientos de Fluminense, club con el que mantiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

A través de su perfil oficial en X, el conjunto carioca publicó un video en el que se observa a Cano ingresando a la sede deportiva, marcando así el inicio de su preparación para el nuevo año competitivo.

Este regreso a trabajos ratifica que, al menos por ahora, no habrá cambios en el futuro cercano del atacante, pese a los rumores que lo vincularon en las últimas semanas con un posible retorno al fútbol colombiano.

En particular, se habló de un eventual regreso a Independiente Medellín, posibilidad que generó expectativa entre los hinchas del Poderoso, aunque finalmente deberá esperar al menos un año más.

La razón es clara: Cano cumplirá su contrato con Fluminense (hasta diciembre de 2026), y solo una vez finalizado podría quedar como agente libre, escenario que abriría la puerta a nuevas negociaciones en 2027.

Estadísticas de Germán Cano en Fluminense

Por ahora, el atacante de 38 años seguirá defendiendo los colores del Flu, equipo con el que ha disputado 223 partidos, ha marcado 111 goles y ha entregado 13 asistencias en competencias oficiales.

Además, su paso por Fluminense ha sido exitoso en lo colectivo, pues ha conquistado cuatro títulos locales, además de una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana, consolidándose como uno de los referentes recientes del club.

Así, mientras Cano continúa su camino en Brasil, en Medellín el anhelo de volver a verlo con la camiseta del Poderoso queda aplazado, a la espera de que el goleador cumpla su vínculo contractual y defina su próximo equipo en 2027.