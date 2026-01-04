Carlos Giraldo, ex asistente de Millonarios, es el nuevo DT de un club del FPC

Carlos Giraldo será anunciado en los próximos días como el nuevo director técnico de un equipo del fútbol profesional colombiano, en lo que marcará un paso importante en su carrera dentro de los banquillos.

Se conoció que Giraldo asumirá la dirección técnica de Patriotas Boyacá, conjunto del Torneo BetPlay que viene de pelear seriamente por el ascenso a la primera división en la más reciente temporada.

Lea también Santa Fe tenía un 'tapado': revelaron el jugador que llega desde Millonarios

La información de Mariano Olsen indica que el acuerdo ya está definido y que solo resta el anuncio oficial por parte del club boyacense, que apuesta por un proyecto con sello joven y conocimiento del entorno.

Para Carlos Giraldo, esta será su primera experiencia como entrenador en propiedad, luego de haber ocupado el cargo únicamente de manera interina en diferentes etapas de su carrera.

Carlos Giraldo nunca había sido técnico en propiedad

En ese rol provisional, Giraldo dirigió a Atlético Bucaramanga en 2019, a Patriotas en 2022 y más recientemente a Millonarios FC durante un partido del 2025.

Precisamente, el estratega viene de integrar el cuerpo técnico de Millonarios, donde trabajó como asistente de su primo, David González Giraldo, quien fue el entrenador principal del equipo capitalino.

Antes de su paso por el cuadro embajador, Giraldo también se desempeñó como asistente técnico de Juan David Niño en Patriotas Boyacá, entre los años 2022 y 2023, lo que le permitió conocer de cerca la estructura del club.

Lea también Junior, próximo a anunciar a un polémico mediocampista

A sus 46 años, Carlos Giraldo afronta este reto con la intención de consolidar su carrera como director técnico, tras varios años de preparación y experiencia desde distintos roles.

Como futbolista profesional, Giraldo dejó huella en equipos como Atlético Nacional, Millonarios, Deportivo Pasto, Once Caldas y Atlético Bucaramanga.