Santa Fe tenía un 'tapado': revelaron el jugador que llega desde Millonarios

Independiente Santa Fe estaría próximo a anunciar un nuevo refuerzo para la temporada 2026, apuntando a fortalecer una de las zonas más sensibles de su plantilla.

Helibelton Palacios, lateral derecho que viene de jugar durante todo el 2025 con Millonarios, ya habría iniciado el proceso de exámenes médicos con el conjunto cardenal.

El futbolista de 32 años sería oficializado en los próximos días como nuevo jugador de Santa Fe, pues toda la situación contractual ya estaría acordada, según informó el periodista Alexis Rodríguez.

Todo apunta a que Palacios firmaría contrato por un año, hasta el 31 de diciembre de 2026, en condición de agente libre, tras finalizar su vínculo con Cruzeiro.

Balance de Helibelton Palacios en Millonarios

El lateral, nacido en Santander de Quilichao, viene de disputar 29 partidos con Millonarios durante el año anterior, en los que anotó dos goles, dio una asistencia y recibió cinco tarjetas amarillas.

Su regularidad y experiencia en el fútbol colombiano e internacional pesaron en la decisión de Santa Fe de avanzar por su fichaje.

Trayectoria de Helibelton Palacios

A lo largo de su carrera, Palacios ha vestido las camisetas de La Equidad, Deportivo Cali, Atlético Nacional, Brujas de Bélgica, Elche, Cruzeiro y Sport Recife, además de tener varias convocatorias a la Selección Colombia.

En principio, Helibelton Palacios llegará a Santa Fe para ocupar el lugar que dejó Elvis Perlaza como lateral por la banda derecha.

No obstante, en el club no descartan la llegada de otro lateral en caso de que Jhon Meléndez y Santiago Tamayo salgan cedidos para sumar minutos en otros equipos.