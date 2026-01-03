Junior, próximo a anunciar a un polémico mediocampista

Junior FC está próximo a anunciar la incorporación de un mediocampista que, desde ya, genera polémica entre un sector de su hinchada, en medio de los movimientos que adelanta el club para conformar su plantilla de cara a la temporada 2026.

Se conoció que el volante Juan David Ríos será nuevo jugador del conjunto barranquillero, luego de alcanzar un acuerdo en las condiciones contractuales y quedar a la espera de su arribo a la ciudad para realizar exámenes médicos y firmar su vínculo.

Lea también Jarlan Barrera fue ofrecido a un club 'grande' de Liga BetPlay

La información fue revelada por Juan Salvador B y Felipe Sierra, quienes señalaron que la operación está prácticamente cerrada y que solo restan detalles administrativos para su oficialización.

Sin embargo, la posible llegada de Ríos no ha caído del todo bien entre los aficionados del Junior, ya que en redes sociales varios hinchas han manifestado su inconformidad, recordando antiguas discordias y cruces que el jugador tuvo con el club en el pasado.

A sus 34 años, el mediocampista arriba a Barranquilla en un momento en el que su nombre divide opiniones, pues aunque es reconocido por su carácter y experiencia, también es señalado por su estilo fuerte dentro del campo.

Trayectoria de Juan David Ríos

Juan David Ríos, nacido en Supía (Caldas), llega procedente del Deportivo Pereira, equipo en el que debutó profesionalmente y del cual se convirtió en referente, aunque su salida se dio en medio de diferencias relacionadas con impagos sufridos en el último tiempo.

A lo largo de su carrera, el volante de primera línea también defendió las camisetas de Alianza Petrolera y Deportes Tolima, consolidándose como un jugador habitual en la mitad de la cancha por su despliegue y recuperación.

Lea también Santa Fe tenía un 'tapado': revelaron el jugador que llega desde Millonarios

Palmarés de Juan David Ríos

En su palmarés figuran una Liga y una Superliga, títulos que consiguió vistiendo los colores del Deportes Tolima, siendo parte activa de procesos competitivos a nivel local.

Durante la temporada 2025, Ríos disputó 35 partidos con Pereira, acumuló 2.841 minutos, anotó un gol, dio una asistencia y recibió 21 tarjetas amarillas y dos rojas.