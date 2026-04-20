“Si alguien le quería ganar a Millonarios, era yo": David González, DT del América

América de Cali dio un paso clave hacia la clasificación tras imponerse 3-1 sobre Millonarios en el Pascual Guerrero, en un partido en el que el técnico David González destacó no solo el resultado, sino también la respuesta de un plantel alterno que respondió en una noche exigente.

América maneja las cargas de sus jugadores y alternó titulares y suplentes contra Millonarios

El entrenador escarlata hizo especial énfasis en la necesidad de administrar cargas físicas ante el intenso calendario que ha enfrentado el equipo durante el último mes.

Luego del compromiso, González explicó que la seguidilla de encuentros obligaba a tomar decisiones estratégicas para evitar riesgos con varios futbolistas habituales: “Ya no podíamos seguir a carga, lo habíamos hablado anteriormente. Yo creo que la carga de partidos que venimos presentando en este mes ya no podíamos seguir asumiendo esos riesgos, sobre todo con muchos jugadores”, aseguró.

El técnico reveló que la rotación no fue improvisada, sino parte de una planificación trazada con el grupo desde días atrás. América afrontó el duelo con varias modificaciones en su nómina titular, pensando también en el encuentro aplazado de mitad de semana, clave para sellar el paso a la siguiente ronda.

“Desde ayer o antier lo habíamos hablado con todo el grupo. Nos trazamos ese objetivo de conseguir la clasificación en estos dos partidos, el partido de hoy y el partido de entre semana que tenemos aplazado”, señaló.

David González, DT de América: “Si alguien le quiere ganar a Millonarios, hoy era yo"

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Para González, la decisión de utilizar una nómina mixta también buscaba fortalecer la confianza interna y enviar un mensaje claro dentro del camerino: “No importó que fuera a ser un grupo mixto. Por el contrario, es darle ese voto de confianza a todos. Es acabar de una vez por todas con tanto murmullo que había de que los cambios no servían, de que no estábamos todos en nivel”, afirmó.

El estratega consideró que la victoria representa un respaldo colectivo para toda la plantilla. “Aquí estamos todos, estamos todos juntos y estamos todos peleando por un mismo objetivo”, sostuvo.

Además, reconoció el valor especial que tenía vencer a Millonarios, club con el que mantiene una rivalidad deportiva por su pasado reciente; “Si alguien le quiere ganar a Millonarios, hoy era yo”, comentó entre sonrisas.

Con tres puntos valiosos y una nómina que respondió a la exigencia, América no solo mejoró su posición en la tabla, sino que también ratificó que cuenta con variantes para encarar la recta final del campeonato, donde el manejo físico y la profundidad del plantel pueden marcar la diferencia.