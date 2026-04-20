Polémica amenaza para el Mundial Sub-17: Argentino estalló tras perder con Colombia

La final del Sudamericano Sub-17 dejó a la Selección Colombia como campeón tras una contundente goleada 4-0 sobre Argentina, pero también abrió una nueva polémica por las declaraciones del defensor albiceleste Julio Coria, quien reaccionó con dureza luego de la derrota y lanzó una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Julio Coria estalló tras perder con Colombia y lanzó polémica amenaza para el Mundial Sub-17

El zaguero argentino, visiblemente afectado por la caída en Luque, aseguró tras el compromiso: “No nos faltó nada. Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el orto como lo hacemos siempre”. Sus palabras generaron una ola inmediata de reacciones, especialmente entre aficionados colombianos y argentinos, que debatieron el tono de la declaración y la imagen que dejó la selección juvenil tras perder la final.

El comentario llegó después de una noche difícil para Argentina, que fue superada con claridad por el equipo dirigido por Colombia. Miguel Agámez, con doblete, además de Matías Caicedo y José Escorcia, marcaron los goles de la histórica consagración cafetera, que alcanzó su segundo título Sudamericano Sub-17, luego del obtenido en 1993.

La Albiceleste había mostrado un mejor arranque en el partido y generó varias opciones en el primer tiempo. Incluso, Simón Escobar estrelló un remate en el travesaño cuando el marcador seguía en cero. Sin embargo, sobre el cierre de la primera parte apareció Agámez con un potente zurdazo que cambió el rumbo del encuentro.

Colombia y Argentina aseguraron su presencia en el Mundial Sub-17 de Catar

En el complemento, Colombia fue contundente y aprovechó el desconcierto rival para ampliar la ventaja rápidamente. Con el 3-0 en contra, Argentina perdió el control emocional y el partido terminó marcado por expulsiones y enfrentamientos.

La viralización de la frase de Coria también provocó confusión, ya que en la transmisión oficial apareció identificado erróneamente como Felipe Echenique, otro de los convocados argentinos. Ese error derivó en ataques injustificados en redes sociales contra el jugador de Lanús, quien ni siquiera sumó minutos en la final.

Más allá de la controversia, tanto Colombia como Argentina aseguraron su presencia en el Mundial Sub-17 de Catar, que se disputará en noviembre. Allí podría darse una revancha entre ambos seleccionados, escenario al que hizo referencia Coria en caliente.

Mientras Colombia celebra su título continental, las declaraciones del defensor argentino añaden un ingrediente extra para un posible nuevo cruce entre dos selecciones que ya encendieron una rivalidad en la categoría juvenil.