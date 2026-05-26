Carlos Queiroz reaparece con la lista de convocados de Ghana para el Mundial

A tan solo 16 días para que inicie de manera oficial la Copa Mundial 2026, la selección de Ghana ya definió a los 26 futbolistas que representarán al país en este certamen, en donde estarán justamente comandados por un viejo conocido de la Selección Colombia, el experimentado entrenador portugués Carlos Queiroz.

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La convocatoria de Queiroz ha generado gran expectativa entre los aficionados africanos debido a la mezcla de juventud, experiencia y talento internacional con la que las “Black Stars” buscarán convertirse en una de las sorpresas del torneo.

Estos son los 26 jugadores que viajarán con Queiroz al Mundial

Queiroz, reconocido por sus pasos por selecciones como Portugal, Irán, Colombia y Egipto, asumió el reto de devolverle protagonismo internacional a Ghana en nada más y nada menos que una Copa del Mundo, lo que lo obligó a trabajar contra el tiempo y rápidamente imprimir su sello táctico y disciplinario.

El técnico apostó por una nómina equilibrada, combinando referentes históricos con futbolistas jóvenes que atraviesan un gran presente en Europa. Además, Queiroz mantuvo una base sólida de futbolistas que participaron en la Copa Africana de Naciones y en las eliminatorias mundialistas, apostando por la continuidad del proyecto.

Entre los nombres más destacados aparece Antoine Semeyo, reciente campeón de la FA Cup con Manchester City gracias a su solitaria anotación. El extremo llega al Mundial como uno de los jugadores africanos más desequilibrantes y será una de las grandes esperanzas de Ghana para competir ante las potencias del torneo. Junto a él también sobresalen Thomas Partey, experimentado volante del Arsenal, e Iñaki Williams, atacante del Athletic Club que aporta velocidad y potencia en el frente de ataque.

La selección africana llegará al Mundial con la ilusión de repetir o incluso superar la histórica actuación de Sudáfrica 2010, cuando Ghana alcanzó los cuartos de final y estuvo a pocos minutos de convertirse en la primera selección africana en disputar una semifinal mundialista.

El entrenador portugués aseguró en conferencia de prensa que Ghana “tiene talento, carácter y hambre de competir” y destacó el compromiso mostrado por sus jugadores durante la preparación. También afirmó que el objetivo principal será avanzar a la fase eliminatoria y competir de igual a igual frente a cualquier rival.

¿Cuándo debuta Carlos Queiroz con Ghana en el Mundial?

El debut de Carlos Queiroz con Selección de Ghana en el Mundial 2026 será el próximo 17 de junio frente a Selección de Panamá, en el BMO Field de Toronto, Canadá.

El partido corresponde a la primera fecha del Grupo L, donde Ghana también enfrentará a Selección de Inglaterra y Selección de Croacia.

Fixture de Ghana en el Mundial

El calendario de Ghana en la fase de grupos será el siguiente: