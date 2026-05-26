FIFA reaccionó a la convocatoria de James: “El refugio que más quiere”

Salió la lista oficial de Néstor Lorenzo para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. La Selección Colombia volverá a ser liderada nada más ni nada menos que por James David Rodríguez Rubio que necesita consolidarse en el combinado nacional, a diferencia de la poca regularidad que tuvo en clubes.

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Con el Minnesota United no pudo tener esa continuidad que esperaba para llegar al Mundial. No fue esa pieza que esperaban en el club y, las veces que estuvo en cancha, de lejos fue uno de los más destacados moviendo los hilos y poniendo en problemas a las defensas rivales. Sin embargo, con el cucuteño en cancha nunca pudieron ganar.

Dio dos asistencias y no marcó goles, pero en la Selección Colombia, la historia es a otro precio. Es su lugar seguro y así lo referencia la FIFA que dedicó algunas palabras hacia James Rodríguez que será el gran líder del cuadro dirigido por Néstor Lorenzo.

LAS PALABRAS DE LA FIFA SOBRE JAMES RODRÍGUEZ

El organismo que regula estas competencias de los mundiales y de competencias de clubes dedicó unas palabras a James Rodríguez recordando sus mejores pasos por la Selección Colombia y sentenciando que cuando representa a su país es a otro precio, a diferencia de cuando está en un club.

Recordaron su Mundial del 2014 y el de Rusia 2018 en el que no tuvo mucha suerte por una lesión en medio de la competencia. La FIFA escribió que, “el mundo de James Rodríguez gira alrededor de la Selección Colombia. A los 34 años, el talentoso zurdo pidió un permiso especial a su reciente club, Minnesota United, para liberarse de las últimas jornadas de la MLS.

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A cambio, realiza un entrenamiento específico que buscará ponerlo a punto para su tercera Copa Mundial, tras Brasil 2014 y Rusia 2018. Desde la llegada de Néstor Lorenzo a Colombia, después del Mundial de Catar, James parece vivir en un mundo espejado. En uno, es mimado, capitán y encuentra un sistema que lo fortalece. En otro, no termina de encontrar la vuelta. Y cambia”.

LA EXIGENCIA QUE TENDRÁ JAMES RODRÍGUEZ EN EL MUNDIAL DE 2026

Este será su tercer Mundial defendiendo la camisa de la Selección Colombia y la idea es poder llevar al combinado nacional más lejos que en 2014 cuando llegaron a cuartos de final perdiendo frente a Brasil. Por este detalle, la FIFA también describió las exigencias y responsabilidades que tendrá el cucuteño en este certamen.

El ente mundial afirmó que, “en la Copa Mundial 2026, James tendrá que responder por múltiples exigencias. La primera, de un equipo con jerarquía que se permite ilusionarse alto. El sistema lo envuelve para encontrarle comodidad, pero el 10 colombiano deberá aportar su plus.

Buen trato de balón, pases filtrados que pongan en peligro a los rivales, buen manejo de la pelota parada y oficio para manejar tiempos del partido. En las Eliminatorias sudamericanas y la Copa América 2024, en la que la Tricolor finalizó en el segundo lugar, lo consiguió”.

Por último, sentenciaron que el mundo volverá a tener a James Rodríguez en el radar por su participación en el Mundial, “de la generación que sacudió al mundo en Brasil 2014, solo queda David Ospina, que aportará como suplente desde la experiencia y el oficio. James, en cambio, volverá a tener los ojos del mundo encima, en el escenario donde, incluso en los momentos más complejos de su carrera, siempre encontró una versión distinta de sí mismo. El refugio que más quiere y el que más lo quiso”.

JAMES RODRÍGUEZ Y SU FUTURO

A James Rodríguez le tocará liderar a la Selección Colombia en este Mundial de 2026 con la necesidad de llegar lejos. El volante del Minnesota United tendría que dejar grandes sensaciones en este certamen para seguir más vigente que nunca en las grandes ligas.

Con 34 años, James Rodríguez no piensa en el retiro y seguirá dando de qué hablar en próximas ligas. El colombiano podría seguir en el Minnesota United o buscar nuevos aires, pero dejar el fútbol no es un camino que tomará en los próximos meses tras la Copa del Mundo.